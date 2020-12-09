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Сегодня, 9 декабря -Международный день борьбы с коррупцией

09:33 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Коррупция — это сложное социальное, экономическое и политическое явление, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны, вне зависимости от уровня развития.

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Коррупция замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные устои

По инициативе ООН ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией (International Day Against Corruption).

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

Конвенция 2003 года — первый документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН Ханс Корелл, объявив о решении учредить Международный день борьбы с коррупцией, призвал представителей более чем 100 стран, собравшихся на конференцию, подписать Конвенцию. Она должна стать важным инструментом международного права для противодействия коррупции, «наносящей ущерб развитию стран и представляющей угрозу демократии и режиму правового государства».

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Как подчеркнул тогда в выступлении на форуме глава российской делегации замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков: «Россия ведёт с коррупцией бескомпромиссную борьбу и готова к конструктивному взаимодействию на антикоррупционном фронте со всеми государствами и соответствующими международными организациями».

Ведь коррупция — это сложное социальное, экономическое и политическое явление, которое, в той или иной степени, затрагивает все страны, вне зависимости от уровня развития. Она замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные устои. Ни одна страна, ни один регион, ни одно общество не обладают иммунитетом от коррупции.

По данным ООН, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП.

Поэтому в этот день во многих странах мира проходят демонстрации, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией и каждый год посвящённые определённой теме.

Россия здесь не исключение. Силами общественных организаций, образовательных учреждений, представителей власти, правоохранительных структур и вообще всех неравнодушных граждан во многих российских городах в этот день проводятся самые разные акции и мероприятия, печатаются листовки и плакаты, рассказывающие о вреде коррупции и методах борьбы с ней.

Источник: calend.ru

9 декабря 2020 антикоррупция история Международный день борьбы с коррупцией праздник Ханс Корелл Алексей Мешков ООН
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