9 февраля 2020 года отмечается День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России

Именно в этот день в 1921 году по инициативе Ф.Э. Дзержинского вышел декрет ВЦИКа и Совета Труда и Обороны «Об организации охраны складов, пакгаузов и кладовых, а равно сооружений на железнодорожных и водных путях».

Под охраной сотрудников предприятия находится свыше 2300 объектов железнодорожной инфраструктуры

Профессиональный праздник – День ведомственной охраны железнодорожного транспорта Российской Федерации, чья история неразрывно связана с развитием российских железных дорог, отмечается ежегодно 9 декабря.

Именно в этот день в 1921 году по инициативе Ф.Э. Дзержинского вышел декрет ВЦИКа и Совета Труда и Обороны «Об организации охраны складов, пакгаузов и кладовых, а равно сооружений на железнодорожных и водных путях». Сегодня эта дата считается Днем рождения военизированной (ныне ведомственной) охраны железных дорог и железнодорожного транспорта России.

После революционных событий 1917 года и последующей Гражданской войны всё хозяйство российских железных дорог находилось на грани развала. В апреле 1921 года наркомат Путей сообщения возглавил Ф.Э. Дзержинский, который увидел необходимость создания специальных подразделений для защиты главных транспортных путей страны – железных дорог – от преступного и бандитского разгула.

К тому же строительство новых стальных магистралей, освоение новых территорий и масштабное развитие Дальнего Востока в 1920-1930 годах вызвало резкий рост перевозок различных народно-хозяйственных грузов, развитие всей железнодорожной инфраструктуры. Шло строительство новых станций, разъездов и депо, мостов и тоннелей… Всё это, конечно же, привело к увеличению задач по обеспечению надежной охраны и пожарной безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Главным звеном данной службы стала стрелковая охрана – особые вооруженные отряды, построенные по принципу воинских подразделений. Параллельно велась работа по качественному подбору кадров, обучению личного состава, материально-техническому обеспечению, вооружению, о мерах борьбы с хищениями, охране технических сооружений, борьбе с бандитизмом. Все случаи воровства и разбойных нападений на путях железной дороги тщательно расследовались.

С началом Великой Отечественной войны работа всего железнодорожного транспорта была подчинена одной цели – бесперебойной доставке грузов для нужд армии на фронт. Все стратегически важные объекты: мосты, тоннели, станции, склады, станции и линии связи были взяты под контроль войсками НКВД. Многие стрелки охраны были мобилизованы или ушли на фронт добровольцами. Их места, как в стрелковых, так и в пожарных командах, заняли женщины. В тяжелейших условиях, в обстановке смертельной опасности и постоянного напряжения командиры и бойцы отряда в годы войны надежно обеспечивали сохранность грузов и объектов, пожарную безопасность подвижного состава и предприятий железнодорожного транспорта.

В 1949 году было утверждено Положение о военизированной охране Министерства путей сообщения (МПС), где впервые было прописано, что военизированная охрана МПС состоит из стрелковых и пожарных подразделений. На первые возлагается охрана грузов в парках станций и в пути следования, охрана объектов железнодорожного транспорта, борьба с незаконным проездом граждан на грузовых поездах, соблюдение общественного порядка. Основные обязанности пожарных подразделений – пожарно-профилактическая работа, ликвидация очагов возгорания на железнодорожном транспорте.

С момента своего создания и до 2003 года подразделения охраны входили в состав Министерства путей сообщения России, а в настоящее время это – Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации», подведомственное Федеральному агентству железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ.

Под охраной сотрудников предприятия (а это более 60 тысяч квалифицированных работников) находится свыше 2300 объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе более 1500 наиболее важных. На ведомственную охрану возложены ключевые задачи по охране объектов железнодорожной инфраструктуры, обеспечению сохранности перевозимого груза и пожарной безопасности железнодорожного транспорта в интересах государства и граждан на всем протяжении стальных магистралей страны. Учитывая значимость вопросов, решаемых ведомственной охраной, Указом Президента Российской Федерации предприятие включено в перечень стратегических.

Работники данного предприятия вписали немало ярких страниц в летопись своего ведомства на всех этапах его развития, и сегодня часовые стальных магистралей продолжают достойно нести свою нелегкую службу. Благодаря чему, ведомственная охрана по праву является надежным звеном системы жизнедеятельности единого железнодорожного комплекса России.

Источник: calend.ru