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С Днем Героев Отечества России замечательные поздравления 9 декабря 2020 года

07:50 09.12.2020 Фото: pozdravok.ru
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Россияне горды своими воинами, которые проявили доблесть и отвагу на полях сражений. Мы восхваляем и тех героев, что проявили мужество и бесстрашие в мирное время.

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С Днем Героев Отечества - 9 декабря 2020 года

Празднование Дня Героев Отечества в современной России возродили в 2007 году. И теперь ежегодно 9 декабря мы чествуем своих героев. Более того, учрежденный еще Екатериной II орден Святого Георгия Победоносца снова стал высшей военной наградой, правда, произошло это чуть раньше — в 2000 году. Таким образом, 9 декабря россияне с гордостью и благодарностью славят Героев Советского Союза, Российской Федерации, а также кавалеров ордена Славы и ордена Св. Георгия.

Россияне горды своими воинами, которые проявили доблесть и отвагу на полях сражений. Мы восхваляем и тех героев, что проявили мужество и бесстрашие в мирное время. Далеко не каждый способен броситься спасать другого человека, «не жалея живота своего». Вот потому и награждают в мирное время героев Отечества высшим орденом воинской славы — Георгием. Вот потому и день этот 9 декабря так почитаем нынешними россиянами. Честь и хвала героям!

***

Могуча Россия на все времена —
И в прежние годы, и ныне.
Героями наша Отчизна сильна,
Отечество славится ими.

Сегодня героев поздравить хотим:
Вас много, мы вами гордимся.
Мы помним, мы любим — на этом стоим,
На вас походить мы стремимся.

Для тех, кто стоит на защите страны,
Мы душу и сердце откроем.
Отважны, надежны и духом сильны.
Так вечная слава героям!

***

Не ради почестей и славы,
А для служения Отчизне,
Примеры истинных Героев

Важны сегодня в нашей жизни.
Лишь тот, кто жизнью рисковал
Не ради собственного блага,
Кто честь свою не продавал
В ком есть и доблесть и отвага,
Достоин званий он, наград —
Учить других патриотизму...
Лишь тот Герой, кто без бравад,
Шагнул под пули — ради жизни.

***

Сегодня слава всем Героям,
Кто за Отечество горой.
Ведь мир и жизнь страны готовы
Закрыть от бед они собой.

Пусть подвиг помнят поколения,
И уважают в мир ваш вклад.

Ведь вы достойны лишь почета
И от народа всех наград.

***

Поздравить героев — почетно и важно!
Отечество вспомнит пусть вас не однажды.
За подвиги ваши спасибо вам скажем,
Да детям своим всё о них мы расскажем.
Россия горда своей воинской славой,

А значит, является мощной державой.
Всех, кто стал героем, имеет награды,
От чистого сердца поздравить мы рады!
К победам и подвигам новым стремитесь,
Россию прославьте и ею гордитесь,
Удачей и счастьем своим насладитесь!

***

Гордится Матушка Россия,

Что сыновья такие есть,
Кому бесстрашие по силам,
Хвала вам вечная и честь.

Мы вас сердечно поздравляем,
Пускай судьба вас бережет,
Здоровья, мужества желаем,
И лучших жизненных щедрот!

***

Сегодня героев Отечества
Мы славим за подвиг, за труд.
Пускай поздравленья сердечные
Горячим потоком текут!

Декабрьский день наполнится
Для вас благодарным теплом,
Пускай пожеланья исполнятся,
Цветет ярким счастьем ваш дом!

Пусть радует тело здоровьем,
С удачей идти вам вперед!
Ваш подвиг в страницы истории
Отчизна навек внесет.

А мы, восхищаясь бесстрашием,
Сочтем за великую честь
Сказать на весь мир, что у Родины нашей
Герои такие есть!

***

В день Героев Отечества
Пусть вспыхнут в небе салюты,
И каждое имя вспомнит
Страна пусть в эти минуты.

Памяти, чести и славы
Достоин пусть будет герой
И тот, кто ушел за грани,

И тот, кто сейчас живой.

Вы Родины верные дети —
Дочери и сыновья,
Пред подвигом вашим в молчании
Склоняю голову я.

***

Героям Отечества вечная слава!
Вы грудью стояли за нашу державу.

И гнали врага храбрым духом и мощью,
Не отдыхая ни утром, ни ночью.

Ваш подвиг в сердцах наших вечно хранится,
Как вы защищали родные границы,
Мы все постараемся, силы приложим,
Чтоб достижения ваши умножить!

***

Пройдет не год, не два, пройдут года,

Но мы клянемся — будем помнить вас всегда,
Всех тех, кто отдал силы все и жизни
За свою землю и за преданность Отчизне!

Ведь вы свободу обрели другим во благо,
Спасибо вам за эти храбрость и отвагу!
Благодарим, что не сдались тогда врагу,
Мы перед вами навсегда теперь в долгу!

***

Виват Отечества героям!
Пусть поздравления звучат,
Пусть будет мир большой спокоен,
Пусть войны в дверь не постучат.

Пусть украшают грудь медали,
Блестят на солнце ордена,
Вы в жизни много повидали,
Так будьте счастливы всегда.

Чтоб каждый день дарил отраду,
Был упоительным закат.
И детский смех, звучащий рядом,
Стал самой лучшей из наград!

Источник: pozdravok.ru

9 декабря 2020 герой День Героев Отечества в России поздравления стихи
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Виват Отечества героям!

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