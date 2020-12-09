Сильные стихи и поздравления в День борьбы с коррупцией 9 декабря 2020 года

Традиционно в этот день проводятся важные политические встречи и акции, семинары и демонстрации, направленные на поиски новых решений проблемы коррумпированности общества.

Традиционно в этот день проводятся важные политические встречи и акции, семинары и демонстрации, направленные на поиски новых решений проблемы коррумпированности общества

9 декабря 2003 года в г. Мерида (Мексика) был открыт для подписания один из официальных документов ООН — Конвенция против коррупции. С тех пор эта дата ежегодно отмечается как Международный день борьбы с коррупцией. Более 100 государств, подписавших конвенцию, признали взятки, подкуп, превышение властных и должностных полномочий и другие злоупотребления положением уголовными преступлениями, а также приняли решение сотрудничать для масштабного пресечения этого зла.

Такой подход не только является стимулом для экономического развития государства, но и гарантирует верховенство закона, способствует демократии. Традиционно в этот день проводятся важные политические встречи и акции, семинары и демонстрации, направленные на поиски новых решений проблемы коррумпированности общества.

***

Чтоб все не решалось одним «кошельком»,

Давайте не будем давать и брать взятки!

Ведь можно нажить деньги честным трудом,

Чтоб было в стране нашей больше порядка!

Забудьте навек о «презентах в конвертах»,

Я думаю, ни для кого не секрет,

Что в этой системе мы все — элементы,

Так пусть каждый скажет: «Коррупции нет!»

***

Сегодня бой коррупции

Объявит целый мир.

Желаю, чтобы честным

Чиновник каждый был.

Пускай не будет взяток,

Что жизни не дают,

Пусть честно, благородно



Работу все ведут.

***

Нужно взятки не давать,

Будет нечего и брать!

И коррупцию тогда

Победим, и все дела!

В День борьбы с коррупцией

Пользуйтесь инструкцией —



Уничтожить произвол,Чтобы он навек прошел!

***

Конвертам толстым «нет» мы скажем.

Коррупции объявим бой.

Пускай большие кабинеты

Нас встретят честной чистотой.

Пускай чиновник не обманет,



Пускай поможет от души.Пускай услышан будет каждый.Забудь про взятки, не греши.

***

С коррупцией нужно бороться,

Ведь тянет страну она вниз!

У нас столько денег крадется!

«Коррупции «нет!»» — наш девиз!

У нас ведь все будет в порядке,

Если мы все как один

Не будем давать и брать взятки!

Достигнем мы новых вершин!

***

Всем людям в мире нужно честно жить,

Коррупцию пора искоренить!

Сегодня открываем мы сезон,



Мы будем соблюдать закон.

Добро всегда пусть побеждает зло,

Чтоб солнце счастья над планетою взошло,

Коррупции мы скажем «нет!»

На все века, на много лет!

***

С коррупцией бороться мы должны,

И нужно начинать всегда с себя!



Поверьте, это важно для страны:Продажность нам поддерживать нельзя!

Коррупции мы вместе скажем «нет»,

Тогда будет в стране больше порядка!

Давайте мы сейчас дадим обет:

Забудем навсегда о слове «взятка»!

***

«Дядя взял у тети тряпку —



Это тоже будет взятка?» —Крошка сын спросил у папы —«Или это дать на лапу?

Это что и почему?

Я чего-то не пойму...»

Папа замер удивленно.

Мальчик снова вдохновленно:

«И зачем им денег столько?



Очень много это сколько?...»Папа думал отвечать,Но решил уж промолчать.

И тогда малыш умело

Задал новый вопрос смело:

«Почему брать взятки стыдно?

И бывает ли обидно?»

Папа вовсе растерялся,



И не выдержав, сознался:«Есть копилка у тебя?Ты сознайся, не тая,

Много ль денег там хранишь?...

Это личное, малыш...

Ты мотай себе на ус,

Чтоб какой не стал конфуз:

Взятка это вроде плохо,



Но не грех взять деньги с лоха...»Мальчик слушал, затаясь,Но воскликнул, не смирясь:

«То, что держишь под столом —

Не закончится добром.

У богатых плохо брать,

И у бедных отнимать.

Пусть они порой глупы,



И ни капли не скупы,А все ж хуже вором быть,Чем ослом порой прослыть...»

И мальчонка вышел гордо,

Зашагав к кроватке твердо.

Тут отец и вовсе сник,

И полез тайком в тайник...

Вынул все, что там хранил,



И тот час же обзвонилВсех, с кого те деньги взял...И мальчонку-то обнял...

«Ничего, что нет конфет,

Но беды ведь тоже нет...» —

Мальчик папу успокоил,

На добро его настроил.

И тихонечко на стол



Водрузил как на престолСвою детскую копилку.И отец пустил слезинку...

***

На борьбу с коррупцией

Свои направим силы,

Честно, чтобы люди

Во всем мире жили.

Честно зарабатывал

Каждый, чтоб зарплату,

Чиновник с бизнесмена

Не требовал отката.

Исчезло слово «взятка»,

Чтоб из лексикона,

Чтили, уважали

Чтоб у нас законы.

***

Скажем «Нет» недугу дружно,

Будет в жизни нашей свет,

Будет честно, там, где нужно,

Будет правильный ответ!

Мы коррупцию исправим,

В жизни правит человек,

На земле средь разных правил



Ведь для взяток места нет!

Источник: pozdravok.ru