Сильные заговоры на порез, ушиби царапину на скорое заживление

Быстрые шепотки и заговоры предназначены для того, чтобы залечить незначительные повреждения.

Быстрые шепотки и заговоры предназначены для того, чтобы залечить незначительные повреждения

В прежние времена залечить небольшую ранку, порез и ушиб умели многие, используя ля этого шепотки и быстрые заговоры. Мудрость предков ценна и в современном мире, и каждый сможет воспользоваться проверенными методами, чтобы унять боль и остановить кровотечение.

Быстрые шепотки и заговоры предназначены для того, чтобы залечить незначительные повреждения, и эксперты настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью в случае сильного пореза, ушиба или иных проблем со здоровьем. Пренебрегать техникой безопасности и дезинфицирующими средствами также не стоит.

Шепотки от царапин

1. Справиться с царапиной, которая кровоточит, поможет следующий заговор. Его читают, наложив на царапину чистую тряпицу или промыв чистой водой:

«Кровь как дверь затворяю, замок закрываю. Как вода льдом зимой схватится, так и царапина затянется».

2. Простой и известный с древних пор заговор поможет быстро заживить неприятную царапину:

«Кошка-мурлыка коготки поточила об березу белоствольную, а кора обратно наросла. Так и я (имя) кровь заговорю, царапину словом крепким залечу».

3. Заговорить царапину от нагноения и избавить от боли поможет следующий шепоток:

«Ой, не дерись трава ежевичная, за подол не цепляйся, царапин не оставляй. Зарастай, царапина, не боли, не дури, с (имя) сойди, да ни к кому не уйди».

Заговоры от порезов

1. «Запереть кровь» в ране поможет и такой шепоток:

«Как на море в океане да на острове буяне бел-горюч камень лежит. На том камне сидит красна девица, швея да мастерица. В руках у нее игла да нитка шелкова. Девица-мастерица нитку в иглу продевает, раны зашивает. Заговорю и я (имя), тобы кровь остановить, в ране запереть, не дать заболеть».

2. Крепко сжав указательным и большим пальцем ранку, трижды шепчут:

«Сорняки выдираю, землю с них стряхиваю. Земля-матушка, крепись, а ты, рана, уймись. Добрые посевы выйдут, рану земную затягивать станут, да и рану я заговорю, словом добрым затворю».

3. Еще один способ заговорить кровотечение — взять нож и тупой стороной приложить к ране, приговаривая:

«Рать рубилась, за правду боролась да устала. Затупились ножи да сабли, заржавели мечи. Так и руду алую остановлю, тупым ножом заговорю. Острое режет — да не острым заговариваю. Острое боль причиняет, а мой нож спасение несет, от ран защищает, от них охраняет».

Шепотки от ушибов

1. Свести гематому после ушиба поможет заговор:

«Руда, разойдись, на места в жилы воротись. Ушиб, заживи, синяк, пройди. Как на водной глади волны от брошенного камня расходятся, так и у раба Божьего (имя) ушиб пройдет, без следа заживет».

2. Унять боль после удара на руке или ноге поможет действенный шепоток:

«Падай, полено, да не дерись, боли не причиняй, меня не обижай. Как упадет, так и мимо ноги, мимо руки проскочит, боль мимо пройдет, до меня не дойдет».

3. Шепоток на ушиб поможет унять боль и быстро заживить поврежденное место:

«По лугу девица гуляла, ногу ушибла, домой идти силы нет. Мимо молодец-храбрец проходил, на руки поднял, к порогу принес, поклонился и испарился. Как он красной девице помог, так и я помогу, (имя) ушиб без следа исцелю».

Заговоры и шепотки будут действовать если верить в свои силы и искренне делиться своей энергетикой. Исцелить небольшие ранки может каждый, если решит пользоваться своими внутренними ресурсами. Лечить руками можно и не только с помощью шепотков, но и развивая технику Рейки, которая также поможет найти в себе скрытые способности и использовать их во благо.

Источник: dailyhoro.ru