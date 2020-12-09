Что категорически нельзя делать в день Великомученика Георгия Победоносца 9 декабря 2020 года и кому благоволит святой сегодня?

9 декабря в народе называют Юрьев день или Егорьев, и посвящён он памяти великомученика Георгия Победоносца.
В этот день запрещено ходить на охоту, чтобы не привлечь несчастья.
День не подходит для дальних поездок и путешествий.
9 декабря нельзя бездельничать и лениться. Святой благоволит трудолюбивым.
Существует примета, что к этому дню нужно раздать все долги, тогда будущий год будет удачным.
В этот день принято посещать баню и париться дубовыми вениками.
У православных христиан продолжается Рождественский пост, поэтому стол должен быть скромным и не содержать продуктов животного происхождения и алкоголя.
Кроме того, важно в это время воздерживаться от ссор, выяснения отношений и посвятить больше времени духовному очищению и молитвам.
Источник: temavoronezh.ru