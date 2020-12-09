Большое солнечное затмение 14 декабря 2020 года: Чего не стоит делать в это время и как избежать неприятностей

Полное солнечное затмение 14 числа — это один из самых опасных дней декабря. Помните о том, что в такие периоды нельзя рисковать, нужно крайне ответственно относиться к построению планов.

Полное солнечное затмение 14 числа — это один из самых опасных дней декабря

14 декабря нас ожидает последнее затмение 2020 года. Это будет полное солнечное затмение в Стрельце. Астрологи рассказали, чего можно ожидать от этого дня и какой будет энергетика Луны.

Полное солнечное затмение 14 числа — это один из самых опасных дней декабря. Помните о том, что в такие периоды нельзя рисковать, нужно крайне ответственно относиться к построению планов и следовать советам астрологов.

Воздействие затмения на человека

В целом воздействие затмения будет негативным, но это не значит, что не будет и позитивных моментов. Первое и самое главное, о чем следует помнить: затмение — это возможность исправить свою жизнь к лучшему. Астрологи и эксперты советуют избавиться в этот день от негативных воспоминаний и мыслей. Нужно оставить все плохое за бортом.

Необходимо также завершать важные дела, выполнять данные ранее обещания. Полное солнечное затмение — это возможность обновить свою жизнь, сделать ее более приятной и позитивной. Постарайтесь в этот день или перед ним разобраться с долгами.

Это затмение повлияет не только на конец текущего года, но и на начало следующего. К 14 декабря нужно отнестись серьезно. В этот день можно заработать кармические долги, если поступать не по совести. Закон бумеранга будет очень действенным. Все плохое, совершенное в этот день, обернется огромными проблемами в неопределенном будущем — может, уже в конце этого года, а может, через много месяцев.

Чего не стоит делать во время затмения 14 декабря

В период затмения 14 декабря астрологи рекомендуют не отправляться в дальние поездки. В дороге может произойти много неприятных вещей, так что по возможности стоит перенести командировки и отпуск на другие дни. Если поездку невозможно отложить, можно существенно снизить вероятность появления проблем. Для этого вам нужно гораздо тщательнее подготовиться к ней. 14 декабря память и внимательность людей будут не в лучшем состоянии. Вы можете случайно забыть паспорт или какую-то очень важную вещь.

14 декабря астрологи настоятельно не рекомендуют совершать дорогостоящие покупки, особенно если в них нет острой необходимости. Если понадобится срочно на что-то потратиться, лучше воспользоваться заговором на удачную покупку, чтобы не потратить деньги зря.

В день затмения ни в коем случае нельзя обманывать окружающих людей и давать пустые обещания. Это очень важный совет, потому что лжецам и манипуляторам судьба приготовит очень серьезные испытания в обозримом будущем.

Нельзя выходить из себя. Агрессия, ругань, злоба, рукоприкладство — все это очень негативно повлияет на вашу энергетику, неважно, слушаете вы негативные слова или сами их произносите. Старайтесь абстрагироваться от общения с токсичными людьми и провокационными личностями. При желании можно и вовсе побыть в уединении, если это позволяет сделать обстановка и планы.

2020 год подходит к концу. Наступает время задуматься о будущем, планировать дела на несколько недель или даже месяцев вперед. Ознакомьтесь с затмениями 2021 года и периодами ретроградных планет, чтобы знать, когда всех нас будут ожидать неблагоприятные периоды и чем они будут опасны.

Источник: dailyhoro.ru