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Общество / Стиль жизни

Что такое Луна без курса и чем чреваты последствия холостой Луны

12:20 09.12.2020 Фото: pikist.com
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Холостая Луна вводит в смятение отдельных людей и даже целые группы — семьи, государства, компании.

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Холостая Луна может быть опасной, несмотря на свою короткую продолжительность

Существует такое понятие, как Луна без курса. Ее еще иногда называют холостой Луной. Астрологи рассказали, что это значит и как необходимо вести себя в такие периоды.

Луна сильно влияет на удачу и здоровье людей. Чем больше вы знаете об этом влиянии, тем проще вам планировать дела и обходить стороной неприятности. Холостая Луна может быть опасной, несмотря на свою короткую продолжительность.

Что такое Луна без курса

Если вы следите за лунным календарем, то знаете, что ночное светило постоянно переходит из одного Знака в другой. Но бывает так, что Луна переходит из одного дома гороскопа в другой, и при этом планеты и звезды никак на нее не влияют. Это и есть Луна без курса. Такое состояние может длиться как несколько часов, так и несколько дней. Последний вариант бывает очень редко.

Настроение ночного светила при этом совершенно не соответствует ее положению. Это вносит поправки в события. В такие периоды все дела находится в подвешенном состоянии, ведь один период прошел, а другой еще не наступил. Люди в такие отрезки времени оказываются в свободном плавании.

Чем чревато появление холостой Луны

Холостая Луна вводит в смятение отдельных людей и даже целые группы — семьи, государства, компании. В такие периоды человек должен уметь подстраиваться под обстановку. Нужно проявлять гибкость ума и не спешить с выводами и с принятием решений: во время Луны без курса часто искажается входящая информация, люди чаще врут, а вокруг происходит что-то не совсем понятное. Очень часто в период холостой Луны люди получают информацию, которая в будущем им не пригодится.

В такие моменты срываются планы, опаздывают люди. Появляются новые идеи, которые на самом деле бесполезны и могут лишь разрушить стабильность и привести к убыткам. Во время холостой Луны лучше дважды проверять документы и считать деньги, не отходя от кассы.

Луна без курса появляется только в те дни, когда ночное светило меняет Знак. Для каждого региона и места в мире Луна без курса рассчитывается по-разному. Из-за этого стоит быть осторожнее в те дни, когда Луна должна поменять Знак. В те пару минут, пока ночное светило не определилось с положением в зодиакальном круге, может произойти множество непредвиденных и неприятных событий.

Помните, что какой бы большой ни была проблема и каким бы сложным ни был тот или иной день, вам всегда поможет встать на путь удачи мощный заговор от невезения. Эксперты желают вам успеха в любой из дней и попутного ветра.

Источник: dailyhoro.ru

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