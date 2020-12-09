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Выплаты на детей в декабре 2020: Кто достоин нового пособия в 15 000 рублей и при каких условиях, ответил депутат Калашников

12:18 09.12.2020 Фото: pixabay
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Ожидают поддержку от государства семьи в России. Благодаря зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергею Калашникову, надежда появилась и на новую выплату в 15 000 рублей. Если инициативу одобрят, россиянки будут получать хорошую сумму. Кто именно - подробно в материале "Курьер. Среда. Бердск".

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Матери нуждаются в помощи от государства
Сюжет: Все пособия Путина
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Выплаты на детей в декабре 2020: Кто достоин нового пособия в 15 000 рублей и при каких условиях, ответил депутат КалашниковПутинские выплаты в январе: Какие пособия семьи с детьми получат в 2021 годуЕщё 372 новостей

Ожидают поддержку от государства семьи в России. Благодаря зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергею Калашникову, надежда появилась и на новую выплату в 15 000 рублей. Если инициативу одобрят, уже с 2021 года россиянки будут получать по 15 000 рублей. Кто именно - подробно в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Ранее координатор общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предлагал уходить на пенсию досрочно мамам после рождения 3-го ребенка. Он объяснял этотем, что многодетные россиянки уже сделали свой вклад в демографию и заработали эти выплаты. По его мнению, мамам вышедшим на пенсию нужно каждый месяц платить по 10 000 рублей.

Но Калашников в ответ на это предложение сообщил, что досрочный выход на пенсию не позволит многодетным мамам наработать трудовой стаж для достойной пенсии. И тогда они могут оказаться за чертой бедности во время пенсионного возраста. Дополнительная выплата к имеющейся зарплате, по его мнению, позволит мамам перейти на более простую работу, при этом сохранить трудовой стаж.

- Пособие должно быть ежемесячным, – отметил Сергей Калашников.
Предполагается, что новое пособие будут платить россиянкам только после рождения третьего ребенка и лишь работающим мамам.

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