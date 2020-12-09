Как снять нарощенные волосы дома

Бывает, что другого выхода, кроме самостоятельного снятия наращенного материала, нет. Надо обязательно запомнить, что нельзя делать при удалении донорских прядей.

Собираясь наращивать волосы, редко кто задумывается о том, что через какое-то время искусственные пряди надо снимать

Собираясь наращивать волосы, редко кто задумывается о том, что через какое-то время искусственные пряди надо снимать. А когда приближается этот момент, то у многих возникает вопрос: можно ли это сделать самостоятельно и как потом ухаживать за шевелюрой?

Что нельзя делать дома самостоятельно?

Бывает, что другого выхода, кроме самостоятельного снятия наращенного материала, нет. Надо запомнить, что нельзя делать при удалении донорских прядей:

счесывать капсулы гребешком — это приведет к потере собственных волос, появлению проплешин;

использовать растворители, которые предназначены для маникюра, строительных работ и т. д., поскольку они сильно пересушивают локоны и вызывают отравление, аллергические реакции.

Осторожно следует обращаться с донорскими прядями. При бережном уходе их можно использовать до 4–6 раз.

Жидкость для открепления прядей

- Как самостоятельно провести снятие нарощенных волос? Этот продукт называется ремувер и используется при снятии наращенных волос для размягчения клея, которым крепятся пряди. Действующее вещество ремуверов — облегченные производные ацетона. Хоть вещество в чистом виде вредно для волос, облегченные продукты на его основе действуют менее агрессивно.

Выбирая средство для снятия искусственных прядей, предпочтение отдают тем, в которых, кроме агрессивных компонентов, содержатся ухаживающие вещества. Разные производители вводят в состав раствора:

растительные экстракты — чабреца, лимона, ромашки;

эфирные и базовые масла (апельсина, виноградных косточек, ши, мандарина, пихты и др.);



витамины;кератин;аминокислоты.

Для снятия нарощенных на капсулы прядей используются такие средства:

Severina Используется для снятия холодного наращивания. 230 руб. за 125 мл

Furman Состав обогащен натуральными компонентами, защищающими родные волосы. 120 руб. за 60 мл

Status Жидкость выпускается в виде спрея, что упрощает ее использование. Кератин удаляется мгновенно. 340 руб. за 100 мл

Slavyano4ka-Hair Больше всего подходит для снятия горячего наращивания, в том числе английского и итальянского. Продукт можно использовать и для обезжиривания волос при наращивании. 390 руб. за 125 мл

Arkatique Содержит повышенную концентрацию спиртовой основы. Представляет собой прозрачную жидкость без резкого запаха для разных способов наращивания. Одного флакона достаточно для 10 снятий (40 прядей или 100 капсул). 400 руб. за 100 мл

Для удаления ленточного наращивания применяются следующие продукты:

Arcos Solvent Основан на изопропиловом спирте, применяемом при изготовлении косметики. Для размягчения клея требуется всего минута. При этом действует препарат мягко на волосы и на кожу. Не оставляет липкости. Одного флакона хватает на 5–6 коррекций объемом по 40 прядей. 1900 руб. за 200 мл

Y.R.E. Professional В качестве ухаживающего компонента использовано масло лимона, которое смягчает действие агрессивных веществ. 370 руб. за 150 мл

На флаконе с жидкостью всегда указывают способ наращивания, для которого разработан ремувер. Если средством для ленточного наращивания попытаться снять капсулы, то затея может закончиться неудачей.

Как снять наращивание в домашних условиях?

Удаление наращенных волос при ленточном и капсульном наращивании имеет много общего. Но есть в процедурах некоторые отличия.

Горячее капсульное удлинение

Как самостоятельно провести снятие нарощенных волос? - Что нельзя делать дома самостоятельно?Для снятия понадобятся такие материалы:

Ремувер для растворения клея, которым скрепляются прядки. Рекомендуется использовать гелевые, а не жидкие составы. Первые экономнее расходуются и точнее наносятся;

Щипцы для дробления капсул. Они продаются в тех же магазинах, что и наборы для наращивания волос. Вместо щипцов можно использовать небольшие пассатижи для ремонтных работ. Подойдет расческа, однако это повышает риск травмирования локонов, кожи головы;

Щипцы для снятия нарощенных на капсулы волос бывают нескольких видов:

с узкими концами — позволяют работать даже с микрокапсулами;

с широкими концами — для капсул стандартных размеров.

Поверхность инструмента имеет рифления, препятствующие скольжению капсулы, когда ее сжимают. Стоимость щипцов для снятия капсул — от 700 руб.

Если инструмента под руками не оказалось, его можно заменить слесарным инструментом мужа — плоскогубцами, а лучше — пассатижами. Последние лучше удерживают цилиндрические предметы. Рукодельницы могут использовать инструменты для создания бижутерии.

Снимают донорский материал слоями — как и при наращивании, начиная с висков. Чтобы обработать затылочную зону, понадобится помощник.

Пошаговая инструкция

На капсулу наносят ремувер — 1–2 капли.

Ждут столько, сколько написано в инструкции к средству.

Щипцами аккуратно дробят капсулу, чтобы она отсоединилась от натуральных волос.

Осторожно стягивают донорскую прядку вниз.

Если необходимо убрать остатки кератина и капсул?

Для этой цели необходимо любое базовое масло (оливковое, репейное, абрикосовое, касторовое и т.д.), которое наносят на всю длину волос, включая корни, а затем прочесывают пряди. Если остатки капсул все еще остаются на волосах, не стоит стараться их счесать, – так можно лишиться половины своих волос.

Необходимо подождать еще некоторое время, чтобы масло размягчило остатки капсул, а затем повторить прочесывание.

Холодная ленточная технология

Нарощенные пряди на лентах снимаются в той же последовательности, что и капсульного, за исключением пункта про дробление капсул, – ленты в этом не нуждаются:

Ремувер для снятия ленточного наращивания обильно наносят на ленты.

Ждут столько, сколько указано в инструкции (в среднем, около 10 минут).

Осторожно снимают ленты с волос.

Остатки клея удаляют с волос ремувером или любым базовым маслом, как в случае капсульного наращивания.

Некоторые снимают альтернативными способами и средствами

Из домашних средств применяют растительное масло (оливковое или репейное), жирную сметану, магазинную маску на основе силикона. Продукт наносят на капсулы или ленты, оборачивают полиэтиленовой пленкой, оставляют на 5–6 часов (можно на ночь). Утром пряди стягивают, для дробления капсул используют плоскогубцы.

Помогут в этом и электроприборы — плойки, утюжки. Тогда в комплект потребуется еще препарат-термозащита.

При помощи электрощипцов снимают волосы так:

Места соединения обрабатывают термозащитой.

Нагревают прибор до 180 °C.

Капсулу зажимают плойкой, сдавливают на 30–40 секунд.

Когда крепеж нагреется, прядь пытаются осторожно снять.

Капсулы не держат под воздействием тепла долее 60 секунд — это вредно для родных и наращенных прядей.

Лучше — к мастеру!

Искусственные пряди предпочтительнее снимать у профессионала, который проводил наращивание. На то много причин:

специалист знает, что он использовал в качестве клеящего вещества, поэтому грамотно подберет растворитель;

он аккуратно снимет донорский материал с минимальным риском для волос клиента;

оценит состояние шевелюры, назначит соответствующий уход;

при необходимости подправит форму стрижки.

При некоторых способах наращивания справиться с процедурой без специальных знаний не получится. Это относится, например, к холодному капсульному испанскому наращиванию, при котором используется клей, стойкий по отношению к высоким температурам.

Любые попытки самостоятельно снять такое наращивание чреваты сильным повреждением родных волос.

Специалисты крайне не рекомендуют проводить эксперименты на своих волосах с подручными средствами — например, жидкостью для снятия акриловых ногтей.

Последующее восстановление обойдется дороже, чем работа мастера. Да и волосы от этого могут сильно пострадать.

Сколько стоит?

Стоимость снятия у мастера зависит от вида наращивания и количества материала:

при капсульном способе — от 1500 руб. за 80 прядей, до 5000 руб. за 550 прядей;

при ленточном способе — от 1500 руб. за 40 лент, до 2500 руб. за 80 лент.

Цена иногда повышается в зависимости от спутанности волос, размера капсул и других факторов, при которых работа усложняется, требуется больше времени на ее выполнение.

Уход после

Когда донорские пряди сняты, многие испытывают отчаяние, поскольку состояние волосяного покрова может шокировать. Но это временное явление.

Если правильно ухаживать за волосами, через пару недель они придут в нормальное состояние.

Если образовались колтуны, то их можно расчесать специальной расческой TangleTeezer, которая продается в магазинах для парикмахеров. Также выпускаются щетки с разной высотой зубьев, которые помогают устранить даже сложные узелки. Колтун распутается быстрее, если предварительно на его нанести побольше кондиционера, оставив на 10–15 минут. Не давая бальзаму высохнуть, пытаются разобрать ком расческой и пальцами.

Мастера по наращиванию иногда рекомендуют пройти курс витаминотерапии.

Первое время надо отказаться от химической покраски, завивки, следующего наращивания. Срок восстановления при сильных повреждениях волос — не менее 4 недель. Лучший результат достигается при комплексном уходе.

В качестве салонных восстановительных процедур могут быть полезны:

глубокое кератиновое восстановление, глазирование, ламинирование волос;

многие бренды выпускают сыворотки, которые содержат коктейль питательных веществ — аминокислоты, витамины, растительные экстракты. Средства могут применяться как в салоне, так и дома;



стрижка горячими ножницами «запаивает» волос, оставляя внутри питательные вещества. Волокна становятся толще, приобретают сияние, эластичность.

Восстановить волосы можно и в домашних условиях при помощи простых и доступных рецептов. Эффективны домашние маски с растительными маслами, кислым молоком. В домашних условиях можно выполнить ламинирование желатином, которое также защитит поверхность волоса.

Если процедура не увенчалась успехом, придется все же прибегнуть к помощи мастера. Это поможет сохранить густоту, здоровье шевелюры и минимизировать риски.

Источник: dmdvesti.ru