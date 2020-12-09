История и традиции светлого праздника Святого Георгия Победоносца 9 декабря 2020 года

9 декабря - освящение церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году. В народ этот праздник известен как Юрьев день.

Святого покровителя Москвы Георгия Победоносца почитают в разных странах

Святого покровителя Москвы Георгия Победоносца почитают в разных странах. Несмотря на то, что жил он на заре христианской эпохи в III веке, для многих верующих это очень близкий святой. Великомученик, прошедший через невероятные, немыслимые современному человеку страдания

Когда принято отмечать праздник

6 мая - день мученической смерти Святого Георгия, погибшего в 303 году нашей эры.

16 ноября - обновление (освящение) в IV веке храма Святого Георгия в Лидде.

9 декабря - освящение церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году. В народ этот праздник известен как Юрьев день.

Придворный воин

Будущий Победоносец родился в Каппадокии в семье весьма благочестивых христиан. С детства впитывал он учение о вере Христовой. Георгий рано остался без отца, которого замучили до смерти тогдашние богоборцы. После мать вместе с сыном переехала в палестинскую Лидду. Она была родом из этих мест, там жили ее родственники. Она воспитала достойного наследника – образованного, умного, мужественного. К тому времени, когда Георгий проявил себя прекрасным воином, стал начальником полка при императоре Диоклетиане, она уже умерла.

Георгий мог шикарной жизнью, император его ценил и уважал. Но на карьерном пути будущего великомученика образовалось одно серьезное препятствие. Диоклетиан задумал охоту на христиан. Император был тверд в своих намерениях, боясь, что ученики Христа могут внести смуту в обществе и возбудить народ восстать против власти.

В этот момент святой Георгий принимает судьбоносное решение. Раздает нищим свое богатство, распускает рабов, приходит к Диоклетиану и заявляет о своей вере.

Путь страданий

Заявление молодого и очень перспективного по тем временам воина повергло императора и его приближенных в шок. Ну как же так? С чего вдруг? Георгия пожурили и стали уговаривать отречься от своих слов. А заодно принести жертву богам. Но воин твердо стоял на своем. Тогда стража императора выгнала его из дворца и заперла в темницу. Как гласит житие святого, стража гнала мученика копьями. И одно из копий при соприкосновении с телом Георгия вдруг изогнулось. Так Господь явил Свою силу в помощь верному ученику.

Дальше – больше. По указу Диоклетиана Георгия подвергли жутким пыткам. Заключили ноги в деревянную колоду, на грудь положили большой камень. Не сдался святой. Его привязали к огромному колесу, по краям которого были прибиты доски с острыми лезвиями. Палачи вращали колесо и лезвия полосовали тело Георгия, превращая его в кровавое месиво. Диоклетиан насмехался – почему, мол, твой Бог тебя не спасает? Но Бог не оставил Георгия. В какой-то момент с небес раздался Глас: «Я с тобой, не бойся!» И Ангел Божий благословил святого – «радуйся!». С колеса мученик сошел абсолютно здоровым и невредимым. Многие, кто стали свидетелями сего Чуда, уверовали. Даже супруга Диоклетиана – Александра. Но только не сам император.

Он отправил Георгия на новые муки. Закопал его на три дня в яму с негашеной известью. И опять выжил Георгий. Его напоили ядовитым зельем – и снова мимо. Господь хранил свое верное чадо, дабы множество людей обрели истинную веру. И чем больше император издевался над святым воином, тем больше людей становились христианами.

Последователей Христа стало в разы больше, когда по приказу императора Георгий воскресил мертвого человека. Вот уж немыслимое чудо произошло, когда покойник по молитве святого мученика вдруг встал и вышел из гробницы.

Удивительное дело, но Диоклетиан не торопился убивать святого. Хотя тот продолжал исповедовать свою веру и силой Господа исцелял множество больных людей, приходящих к нему в темницу. Он крушил фигурки языческих богов, не желая поклоняться им, отказывался приносить жертвы. Но когда о своей христианской вере открыто заявила царица Александра, Диоклетиан пришел в ярость, велев отрубить головы и Георгию, и императрице.

Как гласит Писание, Александра умерла от мучений, а Георгию голову отсекли мечом.

После смерти

За мученическую кончину святого Георгия нарекли Победоносцем. Ведь он победил страдания, соблазны. Еще при жизни возвысился на грешным миром и достиг святости. Но и после смерти он не оставил этот мир, являя ему удивительные чудеса. Одно из них – победа над змием.

Вот как пишет об этом святитель Димитрий Ростовский: «Около Бейрута близ Ливанских гор находилось большое озеро, в котором жил змей — губитель, великий и страшный. Выходя из этого озера, змей тот похищал многих людей, увлекал их в озеро и там пожирал их. Жители того города каждый день отдавали на съедение змею одного из сыновей и дочерей своих, хотя весьма сожалели и плакали о них. Отдаваемых на съедение змею ставили на берегу озера, нарядив в лучшие одежды; змей же тот, выходя из озера, похищал их и съедал. Дошла очередь до дочери царя быть жертвой. Когда она стояла на берегу, к тому месту подъехал на коне святой великомученик Георгий, воин Царя небесного, имевший в руке копье. Он спросил девицу, что она делает у озера. Девица ответила, что ждет ее страшная смерть, и ему самому лучше уехать отсюда поскорее.



В то время как девица говорила эти слова святому, из озера появился страшный змей и направился к обычной своей пище. Святой же Георгий, осенив себя крестным знамением и призвав Господа, со словами: — «во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», — устремился на коне своем на змея, потрясая копьем и, ударив змея с силою в гортань, поразил его и прижал к земле; конь же святого попирал змея ногами. Затем святой Георгий убил змея мечем. После этого царь и народ, живший в городе том, уверовали в Господа Иисуса Христа и приняли святое крещение: крестившихся было 25,000 человек, не считая женщин и детей».

Традиции

На Руси к святому Георгию Победоносцу относились с особым почтением. Его считают покровителем не только воинства, но и домашнего скота.

Источник: kp.ru