Две главных молитвы Георгию Победоносцу о работе 9 декабря в день памяти святого Чудотворника

Для защиты человека на нелегком жизненном пути можно обратиться за помощью к святым

Дни памяти:

16 ноября – Обновление храма в Лидде

23 ноября – Колесование



9 декабря – Освящение церкви в Киеве6 мая

Житие святого Георгия Победоносца

Родившийся в богатой семье, Георгий прославился своими ратными подвигами, храбростью, решительностью и трезвым умом. Он жил во время, когда христианство только зарождалось, и приверженцы веры преследовались императорской властью. Но Георгий встал на ее защиту, был схвачен по приказу императора и подвергнут страшным пыткам и истязаниям.

Несмотря на все попытки заставить его отказаться от христианской веры и своих убеждений, Георгий не отступился, даже приняв страшные мучения, после чего был обезглавлен.

С тех пор его почитают как защитника и святого, помогающего одержать победу над врагами. При этом речь может идти не только о победе над внешними агрессорами, но и недоброжелателями на работе, которые могут появиться в окружении человека в любой момент.

Текст молитвы Георгию Победоносцу о работе

Святый Великомученик, Чудотворник Георгий, не сдавшийся от убеждений, намерений своих, выстоявший с верой Христианской. Благодарю Высшие силы за то, что имею. Молю, Георгий, об усилении веры в силы свои на производстве. Прошу, смягчи сердца врагов моих, отверни их лики от меня грешного. Надели каждого мудростью, терпением идти своей дорогой. Прошу тебя о помощи в работе, о благополучном решении проблемы моей. На тебя надеюсь и уповаю, Святый Георгий Победоносец.

Молитва Георгию Победоносцу о заступничестве

Если финансовая ситуация в жизни человека сложна, а помощи и поддержки ждать не от кого, если одолевают придирки начальства, чтобы не опустились руки и победа над врагами была реальной, можно обратиться с молитвой Георгию Победоносцу на победу в работе, удачу и успех. Она также защитит в тяжелой жизненной ситуации, подскажет верные решения проблем.

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою покланяющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый Победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Как правильно читать молитвы?

Наилучшим местом для обращения к Господу и святым остается церковь. Она настраивает на взаимодействие с Высшими силами, умиротворяет. Прежде чем молиться Георгию Победоносцу о работе, нужно поставить свечу во здравие и прочитать молитву у иконы Иисуса Христа, покаяться в грехах и попросить прощения. После этого обратить слова молитвы святому Георгию Победоносцу, поставив у его иконы зажженную свечу. После чтения молитвы нужно перекреститься и поблагодарить Господа нашего и святого за то, что они нас слышат и помогают в трудную минуту.

Если нет возможности посещать храм, можно молиться и дома у иконы святого. Лучше это делать в одиночестве, отбросив мирские мысли и сосредоточившись на словах молитвы. Перед его образом зажечь свечу и негромко, но искренне и с чистым сердцем произносить молитву Георгию Победоносцу на удачу в работе.

При этом стоит знать, что результат может не быть мгновенным, но это не значит, что святой не слышит или не хочет помочь. Чтобы получить желаемое, молитву нужно читать не меньше трех раз в неделю. Нужно помнить, что при чтении молебна нельзя приказывать или требовать, но можно только просить. Затем перекреститься и, если есть, отпить святой воды.

Источник: omolitvah.ru