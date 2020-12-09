У кого именины 9 декабря по церковному календарю?

Назар

от позднелатинского имени Nazarius - «назаретянин», «тот, кто родом из Назарета» в переводе с иврита - «посвятивший себя Господу», «обет (обещанное)» в переводе с арабского языка - «взгляд», «дальновидный», «смотрящий на вещи с хорошей стороны»