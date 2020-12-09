|Афанасий
|от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Георгий
|от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
|Даниил
|от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
|Егор
|русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Илья
|от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
|Иннокентий
|от латинского innocens - «безвредный, невинный, безобидный»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Назар
|от позднелатинского имени Nazarius - «назаретянин», «тот, кто родом из Назарета» в переводе с иврита - «посвятивший себя Господу», «обет (обещанное)» в переводе с арабского языка - «взгляд», «дальновидный», «смотрящий на вещи с хорошей стороны»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Тихон
|в переводе с греческого языка - «судьба», «случай» от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - «удача», «случайность», «жребий»
|Юлиан
|от древнегреческого иулос - «пушистый, кудрявый» в переводе с латинского - «из рода Юлиев», «июльский»
|Яков
|от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
У кого именины 9 декабря по церковному календарю?
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