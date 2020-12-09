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У кого именины 9 декабря по церковному календарю?

07:10 09.12.2020 Фото: pxhere
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По церковному православному календарю 9 декабря отмечается 16 мужских именин.

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Перечень именин поможет в выборе имени для мальчика, рожденного в этот день
Афанасий от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - «бессмертный»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
Даниил от древнееврейского имени Данийель - «Бог мой судья»
Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Илья от древнееврейского имени Элияху - «мой Бог - Яхве»
Иннокентий от латинского innocens - «безвредный, невинный, безобидный»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Назар от позднелатинского имени Nazarius - «назаретянин», «тот, кто родом из Назарета» в переводе с иврита - «посвятивший себя Господу», «обет (обещанное)» в переводе с арабского языка - «взгляд», «дальновидный», «смотрящий на вещи с хорошей стороны»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Тихон в переводе с греческого языка - «судьба», «случай» от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - «удача», «случайность», «жребий»
Юлиан от древнегреческого иулос - «пушистый, кудрявый» в переводе с латинского - «из рода Юлиев», «июльский»
Яков от древнееврейского имени Яакоб - «держащийся за пятку»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»
день ангела именинники именины
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