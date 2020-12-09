Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 декабря 2020 в России и мире

Список праздников России и мира 9 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День рождения Оле-Лукойе отмечается 9 декабря

• День грузчика

• День Героев Отечества

• День рождения компьютерной мыши



• День оживления• День рождения Оле-Лукойе• Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day)• Международный день памяти жертв преступления геноцида• День ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ• День памяти преподобного Алипия Столпника• День государственного гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области• День рождественской открытки (Christmas Card Day) - США• День клоуна «Усталый Вилли» (Weary Willie Day) - США• День кондитерских изделий (National Pastry Day) - США• День ламы (National Llama Day) - США• День армии - Перу• День геологов - Таджикистан• День героев - Антигуа и Барбуда• День работников штабных подразделений МВД - Украина• День независимости - Танзания• День лютефиска - Финляндия, Швеция• День военно-морских сил - Шри-Ланка• День имбирного печенья (Pepparkakans dag) - Швеция• Именины у Ильи, Георгия, Иннокентия, Николая, Михаила, Петра• Егорий Осенний (Юрий Холодный)

Важные даты

1836 первая постановка в Петербурге оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).

1842 первая постановка оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».



1884 Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал усовершенствованную версию роликовых коньков.1929 основано Реологическое общество.1941 освобождение г. Ельца от немецко-фашистских захватчиков.1953 компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов.1968 американский изобретатель Дуглас Энгельбарт на конференции в Сан-Франциско представил первую в мире компьютерную мышь.1989 возобновлено издание газеты «Коммерсантъ».2001 столкновение трёх грузовых поездов на станции Гонжа (Амурская область).2003 впервые отмечен Международный день борьбы с коррупцией.2005 в Лондоне окончилась эксплуатация «Рутмастеров» – знаменитых двухэтажных красных автобусов.2008 патриарх Алексий II похоронен в Богоявленском Елоховском соборе в Москве.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend