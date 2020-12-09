09.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 декабря 2020 в России и мире

07:40 09.12.2020 Фото: youtube
0

Список праздников России и мира 9 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

% name% title
День рождения Оле-Лукойе отмечается 9 декабря

• День грузчика
• День Героев Отечества
• День рождения компьютерной мыши

• День оживления
• День рождения Оле-Лукойе
• Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day)
• Международный день памяти жертв преступления геноцида
• День ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ
• День памяти преподобного Алипия Столпника
• День государственного гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области
• День рождественской открытки (Christmas Card Day) - США
• День клоуна «Усталый Вилли» (Weary Willie Day) - США
• День кондитерских изделий (National Pastry Day) - США
• День ламы (National Llama Day) - США
• День армии - Перу
• День геологов - Таджикистан
• День героев - Антигуа и Барбуда
• День работников штабных подразделений МВД - Украина
• День независимости - Танзания
• День лютефиска - Финляндия, Швеция
• День военно-морских сил - Шри-Ланка
• День имбирного печенья (Pepparkakans dag) - Швеция
• Именины у Ильи, Георгия, Иннокентия, Николая, Михаила, Петра
• Егорий Осенний (Юрий Холодный)

Важные даты

1836 первая постановка в Петербурге оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).
1842 первая постановка оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».

1884 Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал усовершенствованную версию роликовых коньков.
1929 основано Реологическое общество.
1941 освобождение г. Ельца от немецко-фашистских захватчиков.
1953 компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов.
1968 американский изобретатель Дуглас Энгельбарт на конференции в Сан-Франциско представил первую в мире компьютерную мышь.
1989 возобновлено издание газеты «Коммерсантъ».
2001 столкновение трёх грузовых поездов на станции Гонжа (Амурская область).
2003 впервые отмечен Международный день борьбы с коррупцией.
2005 в Лондоне окончилась эксплуатация «Рутмастеров» – знаменитых двухэтажных красных автобусов.
2008 патриарх Алексий II похоронен в Богоявленском Елоховском соборе в Москве.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

важные даты важные события какой сегодня праздник праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой праздник вы сегодня отметите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max Apple. Сколько они будут стоить в России?
08:00 09-12-2020
Представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max Apple. Сколько они будут стоить в России?
С Днем Героев Отечества России замечательные поздравления 9 декабря 2020 года
07:50 09-12-2020
С Днем Героев Отечества России замечательные поздравления 9 декабря 2020 года
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 декабря 2020 в России и мире
07:40 09-12-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 декабря 2020 в России и мире
9 февраля 2020 года отмечается День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России
07:33 09-12-2020
9 февраля 2020 года отмечается День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России
Какой сегодня церковный праздник? Что делать в день великого святого 9 декабря 2020 года
07:20 09-12-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что делать в день великого святого 9 декабря 2020 года
У кого именины 9 декабря по церковному календарю?
07:10 09-12-2020
У кого именины 9 декабря по церковному календарю?
БердскЗавалит снегом? Прогноз погоды на 8 декабря в Бердске
06:30 09-12-2020
Завалит снегом? Прогноз погоды на 8 декабря в Бердске
Можно ли крестить ребенка в Рождественский пост с 28 ноября по 6 января?
05:00 09-12-2020
Можно ли крестить ребенка в Рождественский пост с 28 ноября по 6 января?
История и традиции светлого праздника Святого Георгия Победоносца 9 декабря 2020 года
04:00 09-12-2020
История и традиции светлого праздника Святого Георгия Победоносца 9 декабря 2020 года
Как снять нарощенные волосы дома
03:00 09-12-2020
Как снять нарощенные волосы дома