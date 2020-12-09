Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 декабря 2020 в России и мире

• День грузчика
• День Героев Отечества
• День рождения компьютерной мыши
• День рождения Оле-Лукойе
• Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day)
• Международный день памяти жертв преступления геноцида
• День ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ
• День памяти преподобного Алипия Столпника
• День государственного гражданского и муниципального служащего в Ульяновской области
• День рождественской открытки (Christmas Card Day) - США
• День кондитерских изделий (National Pastry Day) - США
• День ламы (National Llama Day) - США
• День армии - Перу
• День геологов - Таджикистан
• День героев - Антигуа и Барбуда
• День работников штабных подразделений МВД - Украина
• День независимости - Танзания
• День военно-морских сил - Шри-Ланка
• День имбирного печенья (Pepparkakans dag) - Швеция
• Именины у Ильи, Георгия, Иннокентия, Николая, Михаила, Петра
• Егорий Осенний (Юрий Холодный)
Важные даты
1836 первая постановка в Петербурге оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).
1842 первая постановка оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».
1929 основано Реологическое общество.
1941 освобождение г. Ельца от немецко-фашистских захватчиков.
1953 компания «Дженерал Электрик» объявила об увольнении всех сотрудников-коммунистов.
1968 американский изобретатель Дуглас Энгельбарт на конференции в Сан-Франциско представил первую в мире компьютерную мышь.
1989 возобновлено издание газеты «Коммерсантъ».
2001 столкновение трёх грузовых поездов на станции Гонжа (Амурская область).
2003 впервые отмечен Международный день борьбы с коррупцией.
2008 патриарх Алексий II похоронен в Богоявленском Елоховском соборе в Москве.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend