09.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

ПФР обратился к россиянам со срочным вопросом: о немедленном выборе

18:20 09.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
1 0

До 31 декабря 2020 можно выбрать электронную форму трудовой книжки. Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе.

% name% title
Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа
Пенсионный фонд России напоминает, что всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Переход на электронную трудовую книжку (ЭТК) является добровольным.
Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее время в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.
Напомним, сейчас на рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона, который предусматривает для граждан возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в электронную трудовую книжку всех сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 года.
Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа - бумажный и электронный. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
В настоящее время заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 4,2 млн человек.
Источник: ПФР
сделать выбор трудовая книжка формат трудовой электронная трудовая книжка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы выберете электронную трудовую?

Аноним, 09 декабря 2020 18:27
А потом компьютерный сбой и все улетело вместе с дымом.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Коррекция овала лица филлерами: Все плюсы и минусы процедуры
18:50 09-12-2020
Коррекция овала лица филлерами: Все плюсы и минусы процедуры
БердскПоймали без маски клиента кафе "Беседка" в Бердске: Суд его накажет
18:48 09-12-2020
Поймали без маски клиента кафе
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
18:38 09-12-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Когда лишат неприкосновенности экс-президента? Гарантии имеет и его семья. Что поменялось в законодательстве
18:32 09-12-2020
Когда лишат неприкосновенности экс-президента? Гарантии имеет и его семья. Что поменялось в законодательстве
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
18:22 09-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
ПФР обратился к россиянам со срочным вопросом: о немедленном выборе 1
18:20 09-12-2020
ПФР обратился к россиянам со срочным вопросом: о немедленном выборе
Аферист с сайта знакомств обокрал на 9 млн рублей 70-летнюю подругу
18:16 09-12-2020
Аферист с сайта знакомств обокрал на 9 млн рублей 70-летнюю подругу
Закон о дистанционном обучении отказалась рассматривать Госдума
18:07 09-12-2020
Закон о дистанционном обучении отказалась рассматривать Госдума
БердскПроверили на соблюдение масочного режима ЦУМ и «Беседку» в Бердске. Есть ли нарушения?
18:00 09-12-2020
Проверили на соблюдение масочного режима ЦУМ и «Беседку» в Бердске. Есть ли нарушения?
Ниже средней по миру: оценила летальность от COVID-19 в России Попова
18:00 09-12-2020
Ниже средней по миру: оценила летальность от COVID-19 в России Попова