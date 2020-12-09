Серьезную выплату в 108 тысяч рублей получили некоторые категории многодетных семей. Кому положена такая сумма?

В региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» вошли 4 меры поддержки. Областной семейный капитал – одно из приоритетных направлений проекта.

Размер выплаты в 2020 году - 108 160,00 рублей. Воспользоваться региональной мерой поддержки могут семьи при рождении третьего либо последующего ребенка.

Областной семейный капитал – региональная мера поддержки, которая действует в Новосибирской области с 2012 года. На сегодняшний день выдано 37 919 сертификатов. Распорядились средствами 25 338 многодетных семей. Общий объем финансирования с 2012 года данной меры поддержки составил порядка 2,2 млрд рублей.

Наиболее востребованное направление использования средств областного семейного капитала - улучшение жилищных условий. Далее в рейтинге – приобретение автотранспорта, обучение детей, покупка сельскохозяйственной техники, социальная адаптация и интеграция в обществе ребенка-инвалида, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, а также возможность формирования накопительной части трудовой пенсии родителей.