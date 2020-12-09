Какие категории гражадан могут получить две премии к новогодним праздникам в 2021 году

Многие работники МЧС Российской Федерации ждут премию на Новый 2021 год, тем более, что ведомство собирается отметить день рождение как раз перед праздниками – 27 декабря.

Начатая реформа МЧС России предполагает увеличение денежного довольствия сотрудникам ведомства

Многие работники МЧС Российской Федерации ждут премию на Новый 2021 год, тем более, что ведомство собирается отметить день рождение как раз перед праздниками – 27 декабря.

Кто получит премии в МЧС к Новому году

В соответствии с постановлением правительства от 23 сентября 2020 года, вводится система премий работникам Министерства чрезвычайных ситуаций, которые предоставляют первую медицинскую помощь людям, которые заболели коронавирусом. Также премия положена работникам, что проводят противоэпидемические мероприятия, которые проводят меры по сдерживанию коронавирусной инфекции.

К зимним праздникам таким категориям работников полагается премия. По предварительной информации, минимальная сумма составит около 20 тыс., а максимальная – 50 тыс. рублей.

Стоит отметить, что начатая реформа МЧС России предполагает увеличение денежного довольствия сотрудникам ведомства и финансирования его структурных подразделений.

Валентина Матвиенко, которая является руководителем Совета Федераций, отметила, что ежемесячная зарплата у людей, которые рискуют жизнью, должна составлять не менее 32 тыс. рублей. Она отметила, что нужно уделить особое внимание на материальную и техническую обеспеченность ведомства.

Будет ли премия работникам МЧС к профессиональному празднику

Кроме премии к зимним праздникам полагается еще премирование по случаю юбилея ведомства. Известно, что 27 декабря ведомство отметит 30-й день рождения. Премия полагается не только работникам Министерства чрезвычайных ситуаций, но и пожарным, охране и спасателям.

Стоит отметить, что день спасателя установили в 1995 году, когда был организован корпус спасателей для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Дату утвердил окончательно Борис Ельцин, который на то время был президентом страны.

Каждый год с профессиональным праздником работников ведомства поздравляют руководители страны. В прошлом году Владимир Путин лично встречался со спасателями. В 2008 году виновников торжества поздравлял Дмитрий Медведев, который на то время руководил страной.

Как работникам МЧС повысят зарплаты в 2021 году

В будущем году в оплате труда работников МВД, МЧС и полиции намечены изменения, но точных цифр пока еще нет. Вместе с тем, намечается еще и реформа данных органов, сокращение численности состава и еще некоторые перемены. Стоит отметить, что в этом году полиция Москвы и Питера получила увеличение зарплат в два раза, остается только подтянуть к данному уровню остальные регионы.

Увеличение оклада проведут за счет привлечения денег местных и федеральных бюджетов, а также за счет новых реформ:

уменьшение количества вакансий;

оптимизация личного состава;

перевод некоторых работников в гражданские структуры;

увеличение стажа для отправки на пенсию с 20 до 25 лет;

установление максимального размера пенсионных выплат на уровне 80%;

устранение практики проведения индексации на 2% больше инфляции.

Вышеперечисленные мероприятия дадут возможность экономить до 20 млрд рублей в год. Вместе с тем, есть большой план реогранизации МЧС, по которому предстоит большое сокращение руководства ведомства до 10%.

Дополнительная индексация заработных плат должна сделать службу более привлекательной для новых специалистов. Часть технического персонала переведут в гражданские учреждения, а количество самих гражданских служащих сократиться на 15%. Кроме индексации правительство намерено увеличить заработную плату на 5,5%, а в некоторых боевых частях увеличение будет на 15%.

Источник: 1rre.ru