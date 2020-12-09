Озвучена новая цена медосмотра водителей с 1 января 2021 года

Владельцам транспортных средств необходимо будет сдавать дополнительные анализы для выявления алкоголиков и наркоманов. До 9 000 руб. будет стоить медосмотр водителей с 1 января 2021 года.

Водителям придется сдавать дополнительные анализы мочи и крови

Новый порядок медосвидетельствования для водителей вступит в силу с 1 января 2021 года, сообщают в Минздраве. Ранее такую меру пытались ввести дважды – осенью 2019 года и весной 2020 года. Тем не менее, из-за широкого резонанса общественности нововведение переносилось.

Что изменится в порядке медицинского освидетельствования водителей в 2021 году

В России с 1 января водителям транспортных средств придется придерживаться нового порядка медосвидетельствования. Речь идет о дополнительных анализах, которые теперь станут обязательными для автомобилистов.

Сообщается, что в связи с тем, что анализов станет больше, водителям за медицинскую справку придется отдавать больше денежных средств. Ориентировочно затраты могут достигать 9 тыс. рублей.

Сообщается, что владельцам транспортных средств необходимо будет сдавать дополнительный анализ мочи и крови. Это позволит выявлять людей, страдающих алкогольной зависимостью. Стоимость таких анализов может превышать 6 тыс. рублей. Что же кается исследований на наркотическую зависимость, то она обойдется автомобилисту примерно в 3 тыс. рублей.

Помимо этого, сама процедура может занять у водителей гораздо больше времени. Так как на первоначальном этапе лаборатории не будут справляться с наплывом людей, сроки выдачи медицинской справки могут увеличиться в несколько раз. Также известно, что медицинским учреждениям придется позаботиться о подборе нового и дополнительного персонала для обеспечения оперативного проведения анализов.

С чем связаны изменения в порядке медосвидетельствования водителей

Введение новых правил медосмотра связано с повышенной аварийностью на дорогах в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Как показывает статистика, такие случаи растут в разных регионах страны.

Чиновники предполагают, что нововведение позволит вести более тщательную борьбу с недобросовестными автовладельцами. Проще говоря, детальные анализы помогут бороться с алкогольной и наркотической зависимостью, а точнее, отсеивать таких водителей еще на этапе прохождения медицинского осмотра.

В то же время, считают эксперты, находчивые автомобилисты найдут новые способы, позволяющие обходить данную процедуру. Таким образом, данная инициатива обернется лишь существенной материальной нагрузкой на добросовестных водителей.

Напомним, ранее в России уже пытались ввести новые правила прохождения медосмотра. Впервые об этом заговорили в ноябре 2019 года, однако тогда тема вызвала широкий резонанс в обществе. Спустя полгода к этому вопросу вернулись, но снова безрезультатно. В очередной раз нововведение было решено отсрочить до 1 января 2021 года.

Источник: 1rre.ru