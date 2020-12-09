Электронный сертификат на материнский капитал: как легко оформить и правильно пользоваться

Получить государственную помощь имеют сейчас те семьи, которые усыновили или родили первого, второго, третьего и последующего ребенка после 1 января 2017 года. Получение сертификата не ограничено временем как и период использования, в этом правила не поменялись.

Нельзя больше использовать бумажный сертификат, вместо этого появился электронный

В России молодые семьи нуждаются в поддержке государства, поэтому программу материнского капитала продлили до 2026 года. Однако в 2020 году существует немного иной порядок оформления документов на получение финансовой помощи — оформление электронного сертификата. В сравнении со своим бумажным предшественником, электронный сертификат на материнский капитал имеет ряд преимуществ. О них как раз и нужно знать, чтобы уметь правильно пользоваться нововведением.

Что такое электронный сертификат на материнский капитал

Материнский капитал в стране до недавнего времени подумывали отменить. Во власти стоящие решили, что так как в стране кризис, то нужно уменьшить количество выплат по материнскому капиталу. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс, поэтому все-таки программа материнского капитала была продлена.

Получить государственную помощь имеют сейчас те семьи, которые усыновили или родили первого, второго, третьего и последующего ребенка после 1 января 2017 года. Получение сертификата не ограничено временем как и период использования, в этом правила не поменялись.

Нельзя больше использовать бумажный сертификат, вместо этого появился электронный. Его можно создать очень просто через кабинет на сайте ПФР. Это не составит труда для людей, которые пользуются компьютером в наше время.

Преимущества электронного сертификата перед бумажным

Электронный сертификат — это шаг в будущее, который успешно осуществили в России. С его помощью использование средств из материнского капитала стало гораздо прозрачнее. Теперь госслужбы могут быть уверены в том, что материнский капитал действительно используется на нужды детей.

В числе преимуществ электронного сертификата:

не нужно тратить много времени на оформление. Вместо того, чтобы ждать неделями, собирать документы, достаточно просто потратить несколько минут на оформление;

невозможно испортить. Не придется восстанавливать электронный сертификат в случае, если он испорчен;

на сайте ПФР всегда можно увидеть, что с документом и проверить сведения;

электронный сертификат и бумажный бланк имеют одинаковую юридическую силу.

Сумма материнского капитала в 2020 году

В 2020 году положена разная сумма на первого, второго и третьего, а также последующего ребенка. Если говорить конкретнее:

466 617 рублей – если второй ребенок* рожден в период с 2007 по 2019 гг. включительно;

466 617 рублей – если первый ребенок рожден с 1 января 2020 года;

616 617 рублей – если второй ребенок* рожден с 1 января 2020 года.

В 2020 году материнский капитал проиндексировали впервые за долгие 5 ожидания. На сегодняшний день это обещают делать как минимум раз в год. То есть ежегодно на некоторый процент капитал матерей будет увеличиваться.

60% материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий. Также деньги разрешено потратить на строительство жилого дома.

Источник: 1rre.ru