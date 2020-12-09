Какие категории многодетных семей получат по 450 тысяч рублей

Также теперь эти деньги можно будет направить на покупку доли в квартире, если в результате жильё полностью перейдёт в собственность семьи. То есть речь о случаях, когда семья живёт в коммунальной квартире и берёт ипотеку на то, чтобы выкупить чужую долю.

Отказ могут получить родители, которые были лишены родительских прав или которым отменили усыновление

Многодетные семьи смогут тратить всю сумму господдержки для погашения ипотеки не только при покупке нового жилья, но и при строительстве или достройке дома. Также эти деньги можно будет направить на приобретение доли в коммунальной квартире, если в результате жильё полностью перейдёт в собственность семьи. Соответствующий законопроект кабмин внёс в Госдуму 7 декабря.

Деньги можно будет направить на достройку дома

Федеральную льготу для многодетных семей по погашению ипотеки в феврале 2019 года предложил Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Господдержка в размере 450 тысяч рублей была обещана семьям с тремя и более детьми, причём программу глава государства предложил запустить «задним числом», с 1 января 2019 года. Соответствующий закон, напомним, был подписан им 3 июля 2019 года.

Ранее российский лидер также заявлял о необходимости предоставить семьям возможность не только покупать готовое жильё, но и строить дом на своей земле. Теперь такая возможность появится. Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий для многодетных семей возможности по использованию средств на погашение ипотеки. Документом предусмотрено, что 450 тысяч рублей можно будет получить не только на новый дом (как это происходит сейчас), но и на строящийся. И даже на тот, что семья планирует построить, а не покупать у кого-либо.

Также теперь эти деньги можно будет направить на покупку доли в квартире, если в результате жильё полностью перейдёт в собственность семьи. То есть речь о случаях, когда семья живёт в коммунальной квартире и берёт ипотеку на то, чтобы выкупить чужую долю. Кроме того, выплата будет доступна и гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления в силу соответствующего законопроекта.

Помимо этого выплата будет доступна для оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Для этого нужно, чтобы разрешение на строительство такого дома было получено до 1 июля 2018 года, когда вступил в силу федеральный закон №175 об участии в долевом строительстве.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что к концу года средства по госпрограмме софинансирования ипотеки получит 91 тысяча семей на сумму 40,5 миллиарда рублей. По данным Минфина, за 11 месяцев 2020 года выплаты уже получили 81 200 семей на общую сумму 36,2 млрд рублей. В целом за весь срок действия программы выплаты на общую сумму 39,9 млрд рублей получили 89 600 семей.

По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, частичное погашение ипотечного кредита для многодетных семей — сегодня одна из самых востребованных мер социальной поддержки. «Благодаря госпрограмме, отдельные семьи смогли полностью погасить жилищный кредит досрочно, что значительно снизило нагрузку на семейные бюджеты. При расширении данной льготы, господдержкой смогут воспользоваться большее количество граждан. Ожидается, что к концу 2020 года выплаты получат более 91 тысячи семей», — пояснила законодатель «Парламентской газете» преимущества предложенной нормы.

Кто сегодня может получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки?

Это семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился (или появится) третий или последующий ребёнок. Возраст старших детей и официальность брака не имеют значения. Важно, чтобы кредитный договор был подписан до 1 июля 2023 года.

Отказ могут получить родители, которые были лишены родительских прав или которым отменили усыновление. Одна семья не может получить выплату дважды по одному и тому же кредиту, даже если со времени получения господдержки прошло много времени или были рождены ещё дети.

Ещё одна особенность: обналичить средства нельзя. Вся сумма перечисляется со счёта АО ДОМ.РФ на счёт банка, который выдал вам кредит. Если долг меньше 450 тысяч рублей, выплата будет равняться сумме долга.

Какие виды кредитов подходят для погашения задолженности?

Выплату можно получить, если кредит взят на приобретение готового жилья (например квартиры, комнаты или жилого дома) по договору купли-продажи или по договору участия в долевом строительстве. Также на выплату могут рассчитывать те, кто приобретает земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

При этом выплату нельзя использовать для погашения потребительского кредита (например на ремонт, покупку автомобиля, техники и т.п.), кредита на строительство частного дома или приобретение коммерческой недвижимости.

Куда обращаться за выплатой?

Для получения выплаты необходимо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением и полным комплектом документов. После первичной проверки банк передаёт комплект документов в ДОМ.РФ (оператор программы. — Прим. ред.). После проверки представленной информации оператор перечисляет в банк деньги для погашения ипотечного кредита. Срок получения выплаты с момента подачи заявления в банк в среднем составляет около 20 дней.

Для получения выплаты потребуются следующие документы: заявление (форму можно получить в банке); паспорт; документы, подтверждающие материнство или отцовство (например свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, решение суда об усыновлении); ипотечный договор; договор купли-продажи жилого помещения или земельного участка, договор участия в долевом строительстве или договор об уступке права по договору участия в долевом строительстве (при наличии); согласие заявителя и детей, достигших 14 лет, на обработку персональных данных (форму согласия можно получить в банке).

Источник: Парламентская газета