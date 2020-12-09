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Как проиндексируют зарплату судей в 2021 году

12:37 09.12.2020 Фото: Pikist
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Минфин попросил Совет судей поддержать законопроект о приостановке индексации оплаты труда судей в 2021 году. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Совета судей РФ.

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Пришлось сократить бюджетные ассигнования на 10%
Глава ведомства Антон Силуанов отметил, что в бюджете предусмотрен пропуск индексации оплаты труда в следующем году для лиц, замещающих госдолжности, прокуроров, следователей, государственных гражданских служащих, помощников депутатов, сенаторов.

Он отметил, что в бюджете предусмотрен пропуск индексации оплаты труда в следующем году для лиц, замещающих госдолжности, прокуроров, следователей, государственных гражданских служащих, помощников депутатов, сенаторов. "Проект федерального закона о приостановке в 2021 году индексации оплаты труда судей в настоящее время не принят в связи с отрицательным заключением Совета судей. Отмечу, что в сложные периоды приостановка индексации оплаты труда судей в рамках системных решений осуществлялась и ранее - с 2015 по 2017 год. При этом возражений от судейского сообщества в то время не поступало, - сказал Силуанов. - В нынешних непростых экономических условиях убедительно просил бы поддержать принятие федерального закона". Совет судей поддержал это предложение Минфина.

Силуанов отметил, что доход был меньше на 3 трлн рублей, чем планировалось. Общий бюджет дохода составил порядка 20 трлн рублей. Несмотря на снижение доходной базы, в бюджете учтены задачи, поставленные президентом РФ в послании, направленные на поддержку граждан, пенсионеров, низкообеспеченных работников и малоимущих, нацпроектов. В этой связи многие расходы не были включены в бюджет или были перенесены на более поздние сроки для того, чтобы аккумулировать ресурсы на самых ключевых направлениях. Так, пришлось сократить бюджетные ассигнования на 10%, однако это не коснулось судебной системы. "Напротив, общий объем расходов на финансирование судов в следующем году возрастает", - сказал Силуанов.

Источник: ТАСС

зарплата судей индексация зарплат судебный аппарат
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От редакции

Можно еще кому-то не повышать зарплату?

Аноним, 09 декабря 2020 13:18
НВР:
Компенсируют потому что до МРОТ не дотягивает или от того, что в банкомете за раз не удастся снять?

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