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Индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2021 году анонсировал Путин

12:15 09.12.2020 Фото: Pikist
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В ходе встречи с лидерами парламентских фракций глава государства тогда подчеркнул: с точки зрения социальной справедливости, властям действительно «есть, над чем поработать».

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Президент РФ Владимир Путин инициативу «справедливороссов» поддержал

Президент РФ Владимир Путин еще в середине осени уходящего года поручил членам правительства детальную проработку вопроса о возобновлении индексации пенсионных выплат пожилых граждан, продолжающих свою трудовую деятельность.

В ходе встречи с лидерами парламентских фракций глава государства тогда подчеркнул: с точки зрения социальной справедливости, властям действительно «есть, над чем поработать».

Инициатором возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам в наступающем 2021 году был парламентарий Сергей Миронов, возглавляющий «Справедливую Россию». Однако, впоследствии в отечественных масс-медиа появилась информация о том, что дискуссии с лидерами фракций частично прошли в закрытом для них режиме.

Индексация пенсий работающим пенсионерам: в чем суть инициативы лидера «Справедливой России»

Говоря о пенсиях соотечественников, Сергей Миронов указал, в частности, на норму обновленной российской Конституции, предполагающую проведение индексации не реже, чем раз в год. Однако, Основной Закон страны не прописывает, какие конкретно пенсии имеются в виду, акцентировал внимание лидер «Справедливой России». Он подчеркнул, что проект нового бюджета индексацию выплат работающим пенсионерам не предполагает.

«Заморозка» индексации пенсий затронула свыше 10 млн работающих россиян

«Мы считаем, что это ошибочно. С 2015-го года нет индексации для работающих пенсионеров, а это более 10 млн человек, — уточнил российский парламентарий. — Они заработали пенсию, заслужили ее».

Что сказал Путин об инициативе «Единой России» проиндексировать пенсии работающим пенсионерам в 2021 году?

Президент РФ Владимир Путин инициативу «справедливороссов» поддержал.

«Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости. Есть над чем работать, безусловно, с вами согласен», — констатировал глава российского государства, обращаясь к Сергею Миронову.

Источник: pronedra

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