Коронавирус и ЕГЭ: по новому будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ школьники в 2021 году

Проекты контрольных измерительных материалов ОГЭ будут изменены на 2021 год. ФИПИ опубликовала материалы по 14 предметам, которые отличаются от КИМ, разработанных перед ОГЭ в 2020 году.

В ОГЭ по истории стало на три задания больше

Нужно соблюдать все правила, чтобы общегосударственный экзамен был засчитан. В 2021 году школьников ждут значительные изменения в проведении итогового контроля знания. Что же предполагается поменять в правилах проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году?

Уже дано Министерство образования рассматривает вопрос об изменении правил проведения ОГЭ и ЕГЭ. Карантин показал, что нововведения нужны. После отмены ОГЭ-2020 и переноса ЕГЭ-2020 встал вопрос о применении нового экзаменационного опыта на постоянной основе. Профильное министерство анонсирует трансформацию процедур итоговой аттестации с учетом применения цифровых технологий.

Что предполагается изменить в правилах проведения ОГЭ в 2021 году

Проекты контрольных измерительных материалов ОГЭ будут изменены на 2021 год. ФИПИ опубликовала материалы по 14 предметам, которые отличаются от КИМ, разработанных перед ОГЭ в 2020 году. В математическом тесте стало меньше на одно задание, поскольку преобразование числовых и алгебраических выражений теперь объединено в одну задачу, а не разбито на две, как было раньше. Кроме этого была сделана замена задания по последовательностям и прогрессиям — теперь понадобится продемонстрировать умение практического применения формул в прикладных ситуациях.

В ОГЭ по истории стало на три задания больше — теперь школьникам предстоит справиться с 24 заданиями. Три новые вопроса нацелены на проверку знаний по всеобщей истории. В ОГЭ по литературе появилось пятое задание, в котором потребуется сделать анализ текстового фрагмента. Самые больше изменения претерпели задания в ОГЭ по химии.

Что предполагается изменить в правилах проведения ЕГЭ в 2021 году

Рособрнадзор планирует ускорить процесс внедрения компьютерных технологий в итоговую аттестацию школьников. Толчок к таким изменениям дала эпидемия коронавируса. Все предметы в скором времени, по словам представителя ведомства, будут переведены в формат компьютерной сдачи. Уже в 2021 году ЕГЭ по информатике станет проводиться в цифровом формате. В дальнейшем эта практика распространится и на другие предметы, сообщают в Рособрнадзоре.

Общие изменения для ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Всем выпускникам школ планируется выдавать аттестат о получении среднего образования без обязательного участия в ОГЭ и ЕГЭ. Если 9-классик собирается продолжить обучение в 10-м классе, то должен сдать общероссийский экзамен, но для поступления в средние специальные учебные заведения понадобится только аттестат. Выпускники 11 класса могут покинуть школу лишь с аттестатом, если не желают получать высшее образование. Но для поступления в университеты понадобится сдавать ЕГЭ.

Источник: Пронедра