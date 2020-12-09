09.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Коронавирус и ЕГЭ: по новому будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ школьники в 2021 году

16:15 09.12.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Проекты контрольных измерительных материалов ОГЭ будут изменены на 2021 год. ФИПИ опубликовала материалы по 14 предметам, которые отличаются от КИМ, разработанных перед ОГЭ в 2020 году.

% name% title
В ОГЭ по истории стало на три задания больше

Нужно соблюдать все правила, чтобы общегосударственный экзамен был засчитан. В 2021 году школьников ждут значительные изменения в проведении итогового контроля знания. Что же предполагается поменять в правилах проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году?

Уже дано Министерство образования рассматривает вопрос об изменении правил проведения ОГЭ и ЕГЭ. Карантин показал, что нововведения нужны. После отмены ОГЭ-2020 и переноса ЕГЭ-2020 встал вопрос о применении нового экзаменационного опыта на постоянной основе. Профильное министерство анонсирует трансформацию процедур итоговой аттестации с учетом применения цифровых технологий.

Что предполагается изменить в правилах проведения ОГЭ в 2021 году

Проекты контрольных измерительных материалов ОГЭ будут изменены на 2021 год. ФИПИ опубликовала материалы по 14 предметам, которые отличаются от КИМ, разработанных перед ОГЭ в 2020 году. В математическом тесте стало меньше на одно задание, поскольку преобразование числовых и алгебраических выражений теперь объединено в одну задачу, а не разбито на две, как было раньше. Кроме этого была сделана замена задания по последовательностям и прогрессиям — теперь понадобится продемонстрировать умение практического применения формул в прикладных ситуациях.

В ОГЭ по истории стало на три задания больше — теперь школьникам предстоит справиться с 24 заданиями. Три новые вопроса нацелены на проверку знаний по всеобщей истории. В ОГЭ по литературе появилось пятое задание, в котором потребуется сделать анализ текстового фрагмента. Самые больше изменения претерпели задания в ОГЭ по химии.

Что предполагается изменить в правилах проведения ЕГЭ в 2021 году

Рособрнадзор планирует ускорить процесс внедрения компьютерных технологий в итоговую аттестацию школьников. Толчок к таким изменениям дала эпидемия коронавируса. Все предметы в скором времени, по словам представителя ведомства, будут переведены в формат компьютерной сдачи. Уже в 2021 году ЕГЭ по информатике станет проводиться в цифровом формате. В дальнейшем эта практика распространится и на другие предметы, сообщают в Рособрнадзоре.

Общие изменения для ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Всем выпускникам школ планируется выдавать аттестат о получении среднего образования без обязательного участия в ОГЭ и ЕГЭ. Если 9-классик собирается продолжить обучение в 10-м классе, то должен сдать общероссийский экзамен, но для поступления в средние специальные учебные заведения понадобится только аттестат. Выпускники 11 класса могут покинуть школу лишь с аттестатом, если не желают получать высшее образование. Но для поступления в университеты понадобится сдавать ЕГЭ.

Источник: Пронедра

вопросы егэ количество заданий новые правила огэ тестовые задания
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько экзаменов вам сдавать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Проверяют информацию об утечке данных 300 000 человек, переболевших COVID-19
17:15 09-12-2020
Проверяют информацию об утечке данных 300 000 человек, переболевших COVID-19
Запретят жарить шашлыки и разводить костры с 1 января в России
17:15 09-12-2020
Запретят жарить шашлыки и разводить костры с 1 января в России
Унес жизни 559 пациентов коронавирус за сутки на 9 декабря в России
17:05 09-12-2020
Унес жизни 559 пациентов коронавирус за сутки на 9 декабря в России
За сколько отремонтируют столетнее здание театра кукол в Новосибирске, стало известно
17:00 09-12-2020
За сколько отремонтируют столетнее здание театра кукол в Новосибирске, стало известно
Помощника дежурного редактора для работы на выходных ищет редакция "Курьер.Среда.Бердск"
16:58 09-12-2020
Помощника дежурного редактора для работы на выходных ищет редакция
Новый антирекорд: заболевших 26 190 коронавирусом за сутки на 9 декабря в России
16:52 09-12-2020
Новый антирекорд: заболевших 26 190 коронавирусом за сутки на 9 декабря в России
БердскЗаболел подозреваемый в жестоком убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска Алексей Панарин. Оставил ли его под стражей горсуд? 1
16:50 09-12-2020
Заболел подозреваемый в жестоком убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска Алексей Панарин. Оставил ли его под стражей горсуд?
Озвучена новая цена медосмотра водителей с 1 января 2021 года 1
16:50 09-12-2020
Озвучена новая цена медосмотра водителей с 1 января 2021 года
Отправил на тот свет пассажира такси из-за непристойного знака водитель на Mercedes в Новосибирске
16:47 09-12-2020
Отправил на тот свет пассажира такси из-за непристойного знака водитель на Mercedes в Новосибирске
Отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации Гинцбург
16:45 09-12-2020
Отверг необходимость в долгом запрете на алкоголь при вакцинации Гинцбург