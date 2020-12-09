Транспортный налог могут отменить в России в 2021 году

Автор инициативы констатировал, что если транспортный налог заменят доходы от реализации топлива, то намного более справедливым сразу же станет распределение бремени покрытия трат на дорожную инфраструктуру.

Обеспечить уплату налога за год необходимо будет не позже, чем 1 марта 2021-го

Депутат Госдумы Андрей Барышев, представляющий правящую партию «Единая Россия», в конце лета уходящего года внес на рассмотрение коллег законопроект, полностью отменяющий транспортный налог с 2021-го.

Из пояснительной записки к документу следовало, что и общественность, и глава государства ранее неоднократно выступали за то, чтобы транспортный налог отменили в пользу возмещения выпадающих доходов за счет топливных акцизов.

Автор инициативы констатировал, что если транспортный налог заменят доходы от реализации топлива, то намного более справедливым сразу же станет распределение бремени покрытия трат на дорожную инфраструктуру.

Последние новости об отмене транспортного налога в России в 2021 году: аргументы автора инициативы

Представитель «единороссов» заявил, что в период пандемии коронавируса наши соотечественники стали намного реже пользоваться собственным автотранспортом. Андрей Барышев выразил мнение о том, что отмена транспортного налога очень поможет россиянам в кризисное время.

Транспортный налог в России: изменения с 2021 года

Региональные сроки перечислений налога, а также авансов по нему учитывать с 1 января не нужно. С начала наступающего года будут действовать единые сроки для всей страны.

Обеспечить уплату налога за год необходимо будет не позже, чем 1 марта 2021-го. Что же касается авансов, то по ним установили срок — до последнего числа того месяца, который следует за минувшим кварталом.

Властям в российских субъектах по-прежнему будут предоставлять возможность самостоятельно принимать решения относительно того, какие ставки применять по налогу, и есть ли необходимость уплаты авансов на протяжении года.

Декларация по транспортному налогу: последние новости

Сдавать декларации с 2021 года не нужно (закон №63-ФЗ, датированный 15 апреля 2019 г.). Сотрудники инспекции будут исчислять налоги и уведомлять тех, кто обязан их уплатить. Однако, расчет общей суммы налога, как и авансов по нему – по-прежнему обязанность руководителя компании.

Если итоговая сумма расходится, предприятие имеет право возразить. На это у нее будет 10 рабочих дней. В такой ситуации нужно будет предъявить документы с подтверждением правильности расчета.

Источник: Пронедра