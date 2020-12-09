09.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Транспортный налог могут отменить в России в 2021 году

17:40 09.12.2020 Фото: Pixabay
1 0

Автор инициативы констатировал, что если транспортный налог заменят доходы от реализации топлива, то намного более справедливым сразу же станет распределение бремени покрытия трат на дорожную инфраструктуру.

% name% title
Обеспечить уплату налога за год необходимо будет не позже, чем 1 марта 2021-го

Депутат Госдумы Андрей Барышев, представляющий правящую партию «Единая Россия», в конце лета уходящего года внес на рассмотрение коллег законопроект, полностью отменяющий транспортный налог с 2021-го.

Из пояснительной записки к документу следовало, что и общественность, и глава государства ранее неоднократно выступали за то, чтобы транспортный налог отменили в пользу возмещения выпадающих доходов за счет топливных акцизов.

Автор инициативы констатировал, что если транспортный налог заменят доходы от реализации топлива, то намного более справедливым сразу же станет распределение бремени покрытия трат на дорожную инфраструктуру.

Последние новости об отмене транспортного налога в России в 2021 году: аргументы автора инициативы

Представитель «единороссов» заявил, что в период пандемии коронавируса наши соотечественники стали намного реже пользоваться собственным автотранспортом. Андрей Барышев выразил мнение о том, что отмена транспортного налога очень поможет россиянам в кризисное время.

Транспортный налог в России: изменения с 2021 года

Региональные сроки перечислений налога, а также авансов по нему учитывать с 1 января не нужно. С начала наступающего года будут действовать единые сроки для всей страны.

Обеспечить уплату налога за год необходимо будет не позже, чем 1 марта 2021-го. Что же касается авансов, то по ним установили срок — до последнего числа того месяца, который следует за минувшим кварталом.

Властям в российских субъектах по-прежнему будут предоставлять возможность самостоятельно принимать решения относительно того, какие ставки применять по налогу, и есть ли необходимость уплаты авансов на протяжении года.

Декларация по транспортному налогу: последние новости

Сдавать декларации с 2021 года не нужно (закон №63-ФЗ, датированный 15 апреля 2019 г.). Сотрудники инспекции будут исчислять налоги и уведомлять тех, кто обязан их уплатить. Однако, расчет общей суммы налога, как и авансов по нему – по-прежнему обязанность руководителя компании.

Если итоговая сумма расходится, предприятие имеет право возразить. На это у нее будет 10 рабочих дней. В такой ситуации нужно будет предъявить документы с подтверждением правильности расчета.

Источник: Пронедра

2021 налог отмена налога транспортный налог
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Верите, что налог отменят?

Аноним, 09 декабря 2020 18:11
но это будет несправедливо по отношению к пенсионерам которые не платят транспортный налог. Опять у пенсионеров по карманам последние копейки выскребают

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Коррекция овала лица филлерами: Все плюсы и минусы процедуры
18:50 09-12-2020
Коррекция овала лица филлерами: Все плюсы и минусы процедуры
БердскПоймали без маски клиента кафе "Беседка" в Бердске: Суд его накажет
18:48 09-12-2020
Поймали без маски клиента кафе
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
18:38 09-12-2020
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
Когда лишат неприкосновенности экс-президента? Гарантии имеет и его семья. Что поменялось в законодательстве
18:32 09-12-2020
Когда лишат неприкосновенности экс-президента? Гарантии имеет и его семья. Что поменялось в законодательстве
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
18:22 09-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
ПФР обратился к россиянам со срочным вопросом: о немедленном выборе 1
18:20 09-12-2020
ПФР обратился к россиянам со срочным вопросом: о немедленном выборе
Аферист с сайта знакомств обокрал на 9 млн рублей 70-летнюю подругу
18:16 09-12-2020
Аферист с сайта знакомств обокрал на 9 млн рублей 70-летнюю подругу
Закон о дистанционном обучении отказалась рассматривать Госдума
18:07 09-12-2020
Закон о дистанционном обучении отказалась рассматривать Госдума
БердскПроверили на соблюдение масочного режима ЦУМ и «Беседку» в Бердске. Есть ли нарушения?
18:00 09-12-2020
Проверили на соблюдение масочного режима ЦУМ и «Беседку» в Бердске. Есть ли нарушения?
Ниже средней по миру: оценила летальность от COVID-19 в России Попова
18:00 09-12-2020
Ниже средней по миру: оценила летальность от COVID-19 в России Попова