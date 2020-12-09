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Выпустит электрокар на солнечных батареях Aptera Motors

08:30 09.12.2020 Фото: aptera.us
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В базовой комплектации в машине установлен аккумулятор на 25 киловатт-часов.

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В базовой комплектации в машине установлен аккумулятор на 25 киловатт-часов.

Базирующийся в США стартап Aptera представил электрический автомобиль, который заряжается от солнечной энергии и не нуждается в дополнительной подзарядке. Создатели электрокара обещают, что Aptera в максимальной комплектации может преодолеть 1600 километров от заряженной на 100 процентов батареи.

Aptera — трехколесный электромобиль, корпус которого изготовлен из современных композитов. В салоне машины могут комфортно разместиться два человека и домашний питомец. Масса Aptera, в зависимости от конкретной комплектации, составляет от 800 до 1000 килограммов. На крыше транспортного средства можно обнаружить массив солнечных элементов, которые за один день способны зарядить батарею машины на семьдесят километров пробега. Но есть один нюанс — зарядка от солнечных лучей не происходит при движении.

В базовой комплектации в машине установлен аккумулятор на 25 киловатт-часов. Такой батареи должно хватать на 400 километров пробега. Мощность двигателя в самой простой конфигурации — 134 лошадиных силы. С таким мотором машина разгоняется до 100 км/ч за пять с половиной секунд.

Есть модели с аккумуляторами емкостью 40 и 60-кВт·ч — их запас хода составляет, соответственно, 640 и 960 км. В максимальном оснащении емкость батареи составляет 100 кВт·ч, а мощность электромотора — 201 л.с. Плюс, доступен полный привод.

аптера солнечные батареи электрокар
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