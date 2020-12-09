Представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max Apple. Сколько они будут стоить в России?

Apple представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max. В США их цена составляет $549, на российском сайте Apple они выложены со стоимостью 62 990 рублей.
В наушники встроены чипы H1 и программное обеспечение, позволяющее AirPods Max обеспечить высококачественный звук, заявил старший вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джозвиак.
Каркас наушников изготовлен из нержавеющей стали. К нему крепятся чашки с помощью специального механизма, распределяющего боковое давление. Для производства амбушюров используется оптимизированный пеноматериал с эффектом памяти, обеспечивающий качественное прилегание. Наушники оснащены колесиком Digital Crown, которое позволяет настраивать громкость, включать и останавливать воспроизведение, переключать композиции, отвечать на звонки и активировать голосовой помощник Siri.
AirPods Max оборудованы 40-миллиметровым динамическим драйвером и кольцами из неодимовых магнитов, обеспечивающих общее гармоническое искажение менее 1% во всем слышимом диапазоне даже при максимальной громкости. Наушники имеют систему активного шумоподавления и адаптивный эквалайзер, подстраивающий звучание в зависимости от положения и качества прилегания наушников. Они также позволяют переключиться в прозрачный режим, если нужно слышать, что происходит вокруг, и поддерживают пространственный звук с динамическим отслеживанием движений головы.
Наушники выпущены в пяти цветах: «серый космос», серебристый, зеленый, «голубое небо» и розовый. AirPods Max могут работать без подзарядки до 20 часов. Чехол Smart Case автоматически переводит AirPods Max в режим сверхнизкого энергопотребления, когда они не используются.