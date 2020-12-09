Представила полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max Apple. Сколько они будут стоить в России?

AirPods Max оборудованы 40-миллиметровым динамическим драйвером и кольцами из неодимовых магнитов, обеспечивающих общее гармоническое искажение менее 1% во всем слышимом диапазоне даже при максимальной громкости. Наушники имеют систему активного шумоподавления и адаптивный эквалайзер, подстраивающий звучание в зависимости от положения и качества прилегания наушников. Они также позволяют переключиться в прозрачный режим, если нужно слышать, что происходит вокруг, и поддерживают пространственный звук с динамическим отслеживанием движений головы.