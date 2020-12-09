Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 9 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 9 декабря 2020 года рекомендует не откладывать дела на потом, а решать их по мере поступления. Возможно что-то придется скорректировать. Не исключены разногласия с окружающими.

Поднимет настроение приобретение подарков для близких людей или какие-то полезные вещи для дома

Гороскоп на 9 декабря для знаков стихии Огня

Овен

Удачный день для завершения начатых ранее вопросов. Будет возможность побывать на интересном мероприятии, где можно научится чему-то новому. Неожиданным окажется приятный сюрприз от любимого человека. Вечер подходит для встреч с друзьями и веселых развлечений.

Лев

Утро может принести некоторые волнующие события. На работе стоит быть предельно внимательными и сосредоточиться на главном. Тогда будет шанс не допустить досадных ошибок. Близкие люди могут нуждаться в помощи, поэтому нужно уделить время семье. Не исключены приятные знакомства, которые в дальнейшем могут перерасти в нечто большее. Вечер располагает для приятных прогулок.

Стрелец

В первой половине дня необходимо плодотворно поработать, чтобы добиться хороших результатов. Возможны деловые переговоры, которые принесут успех. Не исключены денежные премии или вознаграждения. Можно порадовать своих близких оригинальным подарком, что поднимет настроение, и укрепит отношения.

Гороскоп на 9 декабря для знаков стихии Земли

Телец

Необходимо запастись терпением, так как возможны непредвиденные ситуации. Могут быть ссоры и разногласия с окружающими, которые испортят настроение. Не стоит доверять малознакомым людям, они могут обмануть. Не исключены приятные встречи с давними друзьями, где можно поговорить на общие темы и неплохо провести время.

Дева

Утро может принести переживания личного характера. Но не стоит принимать все близко к сердцу, иначе это может сказаться на состоянии здоровья. Если потребуется помощь, то можно обратиться к близким людям. Удачными окажутся покупки, особенно полезные вещи для дома. Вечер необходимо провести с семьей, поговорить на волнующие темы.

Козерог

Не удастся избежать разногласий на работе. Придется икать компромиссное решение. Важно чтобы это не отразилось на текущих задачах, что может привести к серьезным ошибкам. Удачно складываются поездки, особенно развлекательные. Желательно держать под контролем свои эмоции, которые могут испортить отношения с родными людьми.

Гороскоп на 9 декабря для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Неплохо в этот день заняться такими делами, которые приносят удовольствие. Удачный период для учебы и творческих дел. В личных отношениях нужно проявить терпение, так как возможны сложности в отношениях. Не стоит забывать об отдыхе, который очень необходим для восстановления жизненных сил. Так что желательно на вечер ничего не планировать.

Весы

Не исключены приятные сюрпризы в первой половине дня. Могут быть заманчивые предложения. Главное вначале все хорошо обдумать, чтобы не попасть в затруднительное положение. В личных отношениях вероятны перемены к лучшему. Стоит уделить внимание старшему поколению, учесть их желания. Вечером не исключены романтические увлечения и приятные сюрпризы.

Водолей

День подходит для решения сложных и важных задач. Вероятно, посещение светского мероприятия, где можно узнать много интересной и полезной информации. Не исключены поездки, связанные с профессиональной деятельностью, которые окажутся успешными. Вечер желательно уделить любимому занятию, которое приносит удовлетворение и радость.

Гороскоп на 9 декабря для знаков стихии Воды

Рак

Первая половина дня принесет радостные события, которые заставят перенести некоторые планы. Возможны незначительные финансовые поступления, которые позволят что-то приобрести. Не исключены ссоры с близкими людьми на бытовой почве. Желательно постараться все уладить мирным путем. Вечер лучше провести в привычной компании, где очень комфортно.

Скорпион

Семейные дела потребуют некоторое время для решения. Возможно участие в каком-то мероприятии, так что необходимо быть очень внимательными и постараться контролировать эмоциональное состояние. Не стоит откладывать на потом старые нерешенные вопросы, они будут только тяготить.

Рыбы

Необходимо прислушиваться к интуиции, так как возможно придется решать важные моменты. Вероятны поездки, которые принесут новые яркие впечатления. Можно смело отправляться за покупками, финансовое положение обещает быть стабильным. Вечер лучше провести с семьей, посмотреть любимые фильмы.

Источник: rsute