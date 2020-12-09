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Победила в конкурсе «Спасибо интернету-2020» Александра Афанасьева из Новосибирской области

08:50 09.12.2020 Фото: ПФР
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Александре Александровне 65 лет, она продолжает работать, активно занимается общественной деятельностью на посту председателя ветеранской организации Колыванского района, который она занимает с 2015 года, много времени уделяет реализации различных общественных проектов.

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Приняли участие в Конкурсе и представители Новосибирской области. И весьма успешно – наша землячка Александра Афанасьева стала победительницей конкурса в номинации «Портал gosuslugi.ru:мой опыт».

Жительница Новосибирской области Александра Афанасьева стала победительницей Всероссийского конкурса «Спасибо интернету» в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт».

Пенсионный фонд России и Ростелеком подвели итоги VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету». Данный конкурс призван популяризовать обучение работе в сети интернет и получение госуслуг в электронном виде, в том числе и представителями «серебряного» возраста.

Конкурс проводился по нескольким номинациям:

Портал gosuslugi.ru:мой опыт;
Мои интернет-достижения;
Интернет-предприниматель, интернет-работодатель;
Моя общественная интернет-инициатива;
Я – интернет-звезда;
Моя Азбука интернета.
В 2020 году Конкурс собрал свыше 4,6 тысяч заявок из 77 регионов страны. Средний возраст участников составил 63 с половиной года , Возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет.

Приняли участие в Конкурсе и представители Новосибирской области. И весьма успешно – наша землячка Александра Афанасьева стала победительницей конкурса в номинации «Портал gosuslugi.ru:мой опыт».

Александре Александровне 65 лет, она продолжает работать, активно занимается общественной деятельностью на посту председателя ветеранской организации Колыванского района, который она занимает с 2015 года, много времени уделяет реализации различных общественных проектов. «Мне без компьютера и интернета никуда, - отмечает она, - Мне эти знания нужны и в работе, и в жизни. Особое значение, конечно, имеет возможность получать через интернет огромное количество услуг, в том числе и государственных – можно заказать продукты и лекарства, общаться с близкими, подавать различные заявления, не тратя время на походы в учреждения. Это важно особенно сегодня, и особенно – для людей старшего возраста».

Александра Александровна не только сама активный пользователь – в своей работе она уделяет большое внимание «продвижению» интернета в ряды своих коллег по ветеранскому движению: «Мы всегда готовы учиться, впитывать новые знания. Всегда рады лекторам, в том числе и из Пенсионного фонда, которые помогают нам освоить огромные интернет-просторы, и учат, как получать многие услуги дистанционно – в электронном виде».

* Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и собрал порядка 2 тысяч участников. С тех пор каждый новый год в нем принимают участие все больше людей старшего поколения.

Источник: ПФР

конкурс ПФР Спасибо интернету
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