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Спросите у президента: любой вопрос могут задать 17 декабря жители Новосибирской области

09:45 09.12.2020 Фото: кремлин.ру
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Напомним, в прошлом году большая пресс-конференция длилась свыше четырёх часов. Глава государства ответил более чем на 70 вопросов.

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Жители Новосибирской области могут задать вопросы Президенту РФ

Ежегодная традиционная пресс-конференция с Владимиром Путиным пройдёт 17 декабря в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24» и ОТР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В этом году, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, мероприятие пройдёт в необычном формате. В пресс-конференцию будут добавлены прямые трансляции из регионов страны, которые позволят гражданам напрямую обратиться к президенту.

Россияне смогут задать вопрос президенту с помощью специального приложения «Москва — Путину». Задать вопрос можно будет в текстовой форме или записать видео. В приложении можно будет посмотреть и трансляцию пресс-конференции.

Вопросы будут обрабатывать волонтёры Общероссийского народного фронта.

Среди вопросов, поступивших за два дня к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, большинство касаются пенсий, прав дольщиков и дистанционного обучения, сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в прошлом году большая пресс-конференция длилась свыше четырёх часов. Глава государства ответил более чем на 70 вопросов.

Источник: ведомостинсо.рф

президент прямая линия Владимир Путин
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