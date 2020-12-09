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Борьба с пробками: «Умную» транспортную систему запустят в Бердске и Новосибирской области

10:00 09.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Реализация проекта обойдётся в 2,5–3 миллиарда рублей.

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В Новосибирской агломерации внедрят умную систему, борющуюся с пробками на дорогах

На заседании комитета Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике был заслушан доклад министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолия Костылевского, который рассказал о ходе работ по внедрению в границах Новосибирской агломерации — Новосибирск, Бердск, Искитим, Кольцово, Обь и Новосибирский муниципальный район — интеллектуальной транспортной системы (ИТС), способной управлять автомобильными потоками и существенно снижающей пробки. До конца 2020 года московской компанией «Ситроникс» будет завершена разработка техно-рабочего проекта ИТС, а заявка Новосибирской области на федеральный трансферт на внедрение ИТС уже рассмотрена и одобрена в Федеральном дорожном агентстве.

— Стоимость внедрения ИТС в таком городе, как наш, оценивается примерно в 2,5–3 миллиарда рублей, и это, однозначно, будут федеральные деньги, — сказал председатель комитета Майис Мамедов. — Уверен, что после разработки проекта при поддержке губернатора области и Законодательного собрания мы эти деньги сможем получить и начать внедрять ИТС уже в 2021 году. Для транспортного комитета, который будет контролировать реализацию проекта на всех этапах, задача по внедрению ИТС и уменьшению пробок на наших дорогах, является одним из главных приоритетов в нынешнем созыве.

агломерация пробки
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От редакции

Будет работать?

Гость, 09 декабря 2020 10:12
Какая может "борьба с пробками", если Бердск соединяется с вышеупомянутыми одним шоссе? Элементарный "распил" денег. Лучше бы Восточный обход достроили (или любой другой дублёр Бердского шоссе).
Аноним, 09 декабря 2020 10:14
Ну вот,а говорили,где ещё денег взять на распил!Это же МОСКВА !!!Они могут разработать интеллектуальное течение Берди совместно с Обью.

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