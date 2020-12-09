09.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Запретят курить с 1 января в вузах и больницах России

09:51 09.12.2020 Фото: pixabay.com
1 0

В ноябре сообщалось, что Минстрой и Минздрав предложили создать в российских многоквартирных домах специальные комнаты для курения электронных сигарет и кальянов.

% name% title
Минстрой и Минздрав предложили создать в российских многоквартирных домах специальные комнаты для курения электронных сигарет и кальянов

С 1 января 2021 года запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима России.

В действующей редакции правил курение запрещено, в частности, на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, объектах защиты торговли, хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, на производствах всех видов взрывчатых веществ.

С 1 января к этим объектам добавляются медицинские и образовательные учреждения, транспортные объекты. Исключения составляют места, специально отведенные для курения.

«Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком «Место курения».

На сегодняшний день запрет курения в больницах, образовательных учреждениях, вокзалах и аэропортах, а также в поездах закреплен в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», нарушение которого грозит штрафом в размере от 500 от 1,5 тыс. рублей.

Согласно новым правилам, за курение на таких объектах может грозить ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности») со штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тыс. рублей.

В ноябре сообщалось, что Минстрой и Минздрав предложили создать в российских многоквартирных домах специальные комнаты для курения электронных сигарет и кальянов.

Источник: Известия

вейп кальян курение сигареты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно запрещать?

Аноним, 09 декабря 2020 10:27
НВР:
Если кто не знает, то кальян изначально создавался для опиумных курилен наркомпритонов, а последние 30 лет его холят и лелеят и это очень пугает!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
11:01 09-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскЧто благоустроили на 1 млрд рублей в Бердске и Новосибирской области, стало известно
11:00 09-12-2020
Что благоустроили на 1 млрд рублей в Бердске и Новосибирской области, стало известно
Смертельное ДТП: Влетел в ВАЗ-2115 и Renault Sandero водитель на Lexus RX-300 со встречки под Новосибирском
11:00 09-12-2020
Смертельное ДТП: Влетел в ВАЗ-2115 и Renault Sandero водитель на Lexus RX-300 со встречки под Новосибирском
Как снизить давление без лекарств
10:50 09-12-2020
Как снизить давление без лекарств
Удалил свой аккаунт в Facebook из-за "вмешательства России" актер Джим Керри
10:45 09-12-2020
Удалил свой аккаунт в Facebook из-за
9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления
10:33 09-12-2020
9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления
Мошенничество на 680 млн рублей нашли в Росгвардии. Фигурантом дела может стать генерал-лейтенант Сергей Милейко
10:30 09-12-2020
Мошенничество на 680 млн рублей нашли в Росгвардии. Фигурантом дела может стать генерал-лейтенант Сергей Милейко
Сильные стихи и поздравления в День борьбы с коррупцией 9 декабря 2020 года
10:20 09-12-2020
Сильные стихи и поздравления в День борьбы с коррупцией 9 декабря 2020 года
Спрогнозировал доступность шести вакцин от COVID-19 весной Гейтс
10:15 09-12-2020
Спрогнозировал доступность шести вакцин от COVID-19 весной Гейтс
БердскПо следам на снегу нашла и задержала грабителей павильона в Бердске Росгвардия
10:09 09-12-2020
По следам на снегу нашла и задержала грабителей павильона в Бердске Росгвардия