Запретят курить с 1 января в вузах и больницах России

В ноябре сообщалось, что Минстрой и Минздрав предложили создать в российских многоквартирных домах специальные комнаты для курения электронных сигарет и кальянов.

Минстрой и Минздрав предложили создать в российских многоквартирных домах специальные комнаты для курения электронных сигарет и кальянов

С 1 января 2021 года запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима России.

В действующей редакции правил курение запрещено, в частности, на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, объектах защиты торговли, хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, на производствах всех видов взрывчатых веществ.

С 1 января к этим объектам добавляются медицинские и образовательные учреждения, транспортные объекты. Исключения составляют места, специально отведенные для курения.

«Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком «Место курения».

На сегодняшний день запрет курения в больницах, образовательных учреждениях, вокзалах и аэропортах, а также в поездах закреплен в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», нарушение которого грозит штрафом в размере от 500 от 1,5 тыс. рублей.

Согласно новым правилам, за курение на таких объектах может грозить ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности») со штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тыс. рублей.

В ноябре сообщалось, что Минстрой и Минздрав предложили создать в российских многоквартирных домах специальные комнаты для курения электронных сигарет и кальянов.

Источник: Известия