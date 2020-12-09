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Спрогнозировал доступность шести вакцин от COVID-19 весной Гейтс

10:15 09.12.2020 Фото: pexels.com
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В ближайшее время одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna. Шестую компанию-производителя Гейтс не назвал.

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Весь мир ждёт вакцину от covid-19

В частности, речь идет о вакцинах производителей AstraZeneca, концерна Pfizer/BioNTech и Moderna. На прошлой неделе Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей применение препарата Pfizer/BioNTech.
К весне следующего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей, заявил предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс на конференции Singapore FinTech Festival. Его слова передает телеканал CNBC.

«Я ожидаю, что около шести вакцин получат одобрение к первому кварталу 2021 года», — заявил Гейтс на вопрос о скорой вакцинации.

По словам Гейтса, в ближайшее время одобрение могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna. Шестую компанию-производителя Гейтс не назвал.

Важной задачей мирового сообщества после готовности вакцин станет их равномерное распределение как в развитых, так и в развивающихся странах, указал Гейтс. «Мы должны убедиться, что мы [распространяем] справедливо, доступ к вакцине не должен зависеть от степени богатства», — сказал он. Гейтс выразил надежду, что появление вакцины в следующем году позволит преодолеть пандемию COVID-19 к 2022 году.

Как отмечает CNBC, Фонд Гейтса и его супруги Мелинды уже работает с Институтом сыворотки Индии, чтобы начать производство и распространение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Сейчас из перечисленных вакцин одобрение получила разработанная концерном Pfizer/BioNTech, причем пока препарат разрешили использовать только в Великобритании. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США планирует проголосовать за одобрение вакцины в четверг, 10 декабря.

В начале ноября Pfizer оценила эффективность своей вакцины в более чем 90%, а позднее повысила эту оценку до 95%. Также завершившая испытания компания Moderna сообщила, что разработанная вакцина обеспечивает защиту от COVID-19 у 94% привившихся.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 67,59 млн человек, свыше 1,54 млн скончались. Лидером по числу зафиксированных случаев остаются США, где выявлено более 14,9 млн зараженных. На втором месте находится Индия (9,7 млн), на третьем — Бразилия (6,6 млн).

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия Билл Гейтс
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