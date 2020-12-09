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По следам на снегу нашла и задержала грабителей павильона в Бердске Росгвардия

10:09 09.12.2020 Фото: пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области
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На входе в павильон были обнаружены взломанные рольставни, а входная дверь оказалась открытой настежь.

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Предполагаемых преступников задержали

Поздней ночью на пульт отдела вневедомственной охраны Росгвардии г. Бердска поступил сигнал «тревога» с охраняемого торгового павильона на ул. Первомайской. Для проверки причин срабатывания на место был направлен экипаж группы задержания.

Оперативно прибыв к объекту, сотрудники вневедомственной охраны приступили к его осмотру. На входе в павильон были обнаружены взломанные рольставни, а входная дверь оказалась открытой настежь.

Прибывший на место дополнительный экипаж группы задержания приступил к осмотру прилегающей к магазину территории. Сотрудники Росгвардии обнаружили на снегу следы, которые привели их к подъезду многоквартирного дома. В подъезде, на лестничной клетке, находилось двое граждан. Молодые люди вели себя подозрительно, на вопросы сотрудников отвечали спутанно. В руках у них сотрудники вневедомственной охраны обнаружили монтировку, отвертки и пассатижи. В карманах верхней одежды граждан находилось несколько упаковок табачной продукции и шоколада. Все это, как выяснилось позже, было украдено ими из торгового павильона.

Подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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