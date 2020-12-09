Мошенничество на 680 млн рублей нашли в Росгвардии. Фигурантом дела может стать генерал-лейтенант Сергей Милейко

Сейчас в деле нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, однако в материалах есть явка с повинной гендиректора компании, поставлявшей одежду.

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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по факту закупок обмундирования для Росгвардии в 2017-2019 годах, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Главное военное следственное управление возбудило дело по материалам военных прокуроров по статье УК РФ "Мошенничество". Сейчас идет расследование.

По информации источника, в 2017-2019 годах Росгвардия закупала обмундирование у одного поставщика по завышенным ценам. Сейчас в деле нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, однако в материалах есть явка с повинной гендиректора компании, поставлявшей одежду.

Источник добавил, что преступная деятельность может быть связана с бывшим заместителем директора Росгвардии Сергеем Милейко, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело. Не исключено, что по выявленным фактам могут открыть дела о превышении должностных полномочий и получении взятки.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями следствия и Росгвардии.

Бывший заместитель директора Росгвардии по тылу генерал-лейтенант Милейко был задержан в конце октября. Он подозревается в финансовых нарушениях и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источника "Интерфакса", его не стали арестовывать, избрав меру пресечения в виде обязательства о явке.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "Интерфаксу", что ранее в отношении Милейко проводилась служебная проверка, по результатам которой он был уволен летом 2019 года.

Источник: Интерфакс