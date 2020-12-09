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Удалил свой аккаунт в Facebook из-за "вмешательства России" актер Джим Керри

10:45 09.12.2020 Фото: ©instagram.com/jimcarrey
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В конгрессе идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп.

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Актер Джим Керри удалил свой аккаунт в Facebook из-за России

Американский актер Джим Керри заявил во вторник, что удалил свою страницу на Facebook из-за "российского вмешательства" в выборы.
"Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю мою страницу, потому что Facebook получил прибыль от российского вмешательства в наши выборы, и они до сих пор недостаточно делают для того, чтобы это остановить. Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое", — написал Керри в своем верифицированном Twitter. Он добавил тэг unfriendfacebook ("расфрендь Facebook") и картинку с изображением основателя компании Марка Цукерберга.

Ранее Facebook пришел к выводу, что примерно за 80 тысячами записей в Facebook стоят "российские действующие лица", эти сообщения могли прочесть до 126 миллионов американцев. Каким образом это могло повлиять на выборы, в Facebook не говорят.

В конгрессе идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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