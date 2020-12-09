Обматерил пассажиров и полицейских пьяный дебошир в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Новосибирска транспортные полицейские пресекли хулиганские действия пассажира

Сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево в ходе патрулирования в стерильной зоне аэропорта обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который размахивал руками и нецензурно выражался в адрес пассажиров. Нарушитель общественного порядка был задержан и доставлен в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении.

Установлено, что 33-летний житель Челябинской области работал в Новосибирске вахтовым методом и направлялся домой. В помещении отдела полиции он стал оскорблять сотрудников, находившихся при выполнении служебных обязанностей. На неоднократные требования прекратить противоправные действия мужчина реагировал агрессивно.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Западно-Сибирским Следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник: пресс-служба УТ МВД России по СФО