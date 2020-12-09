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Смертельное ДТП: Влетел в ВАЗ-2115 и Renault Sandero водитель на Lexus RX-300 со встречки под Новосибирском

11:00 09.12.2020 Фото: 54.мвд.рф
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В результате происшествия на месте погибли водитель и пассажирка ВАЗа 1964 и 1962 годов рождения. Водитель «Лексуса» был доставлен в больницу.

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В Барабинском районе произошло ДТП со смертельным исходом

8 декабря в 16.30 в Барабинском районе на 79 км автодороги Здвинск – Барабинск водитель автомобиля «Лексус RX-300» 1997 года рождения, следовавший в сторону Здвинска, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2115. После этого с ВАЗом столкнулся автомобиль «Рено Сандеро», двигавшийся в попутном направлении.

В результате происшествия на месте погибли водитель и пассажирка ВАЗа 1964 и 1962 годов рождения. Водитель «Лексуса» был доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции и следствия устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Источник: 54.мвд.рф

ДТП насмерть трасса
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