Смертельное ДТП: Влетел в ВАЗ-2115 и Renault Sandero водитель на Lexus RX-300 со встречки под Новосибирском

В результате происшествия на месте погибли водитель и пассажирка ВАЗа 1964 и 1962 годов рождения. Водитель «Лексуса» был доставлен в больницу.

В Барабинском районе произошло ДТП со смертельным исходом

8 декабря в 16.30 в Барабинском районе на 79 км автодороги Здвинск – Барабинск водитель автомобиля «Лексус RX-300» 1997 года рождения, следовавший в сторону Здвинска, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2115. После этого с ВАЗом столкнулся автомобиль «Рено Сандеро», двигавшийся в попутном направлении.

В результате происшествия на месте погибли водитель и пассажирка ВАЗа 1964 и 1962 годов рождения. Водитель «Лексуса» был доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции и следствия устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник: 54.мвд.рф