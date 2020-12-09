09.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Задержали спиливших лес на 15 млн рублей «черных» лесорубов в Новосибирске. Смотрите видео

11:30 09.12.2020 Фото: стоп-кадр
1 0

В настоящее время одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

% name% title
В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке леса

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» и регионального Управления ФСБ России задержаны двое местных жителей, подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений.

«По версии следствия, для осуществления противоправной деятельности злоумышленники наняли работников и приобрели необходимую технику для перемещения и погрузки спиленных деревьев. Рубки были организованы на территории одного из лесничеств Новосибирской области. Объем незаконно заготовленной древесины составил более 500 кубических метров. Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, превысила 15 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ.

В настоящее время одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются», - добавила Ирина Волк.

Источник: 54.мвд.рф

браконьер задержали лесоруб
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как их наказать?

Аноним, 09 декабря 2020 11:34
До Бердска когда доберутся, давно уже пора...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПолучил паспорт России спустя 30 лет после распада СССР 75-летний Сергей Мальцев в Бердске
12:39 09-12-2020
Получил паспорт России спустя 30 лет после распада СССР 75-летний Сергей Мальцев в Бердске
Как проиндексируют зарплату судей в 2021 году
12:37 09-12-2020
Как проиндексируют зарплату судей в 2021 году
Электронный сертификат на материнский капитал: как легко оформить и правильно пользоваться
12:35 09-12-2020
Электронный сертификат на материнский капитал: как легко оформить и правильно пользоваться
Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода: вышедший на пенсию в среднем проживет 21,2 года
12:34 09-12-2020
Путин продлил срок выплаты накопительной пенсии на полгода: вышедший на пенсию в среднем проживет 21,2 года
БердскОтпущенный из колонии осужденный за взятку в 3 млн рублей экс-мэр Бердска Илья Потапов будет жить с семьей дома в Новосибирске. Переехали в столицу
12:31 09-12-2020
Отпущенный из колонии осужденный за взятку в 3 млн рублей экс-мэр Бердска Илья Потапов будет жить с семьей дома в Новосибирске. Переехали в столицу
Раскрыл секреты о роковых обстоятельствах развала СССР советник Ельцина
12:30 09-12-2020
Раскрыл секреты о роковых обстоятельствах развала СССР советник Ельцина
Удар по зарплате госслужащих: законом заморозил индексацию окладов федеральных госслужащих до 2022 года президент Путин
12:25 09-12-2020
Удар по зарплате госслужащих: законом заморозил индексацию окладов федеральных госслужащих до 2022 года президент Путин
Что такое Луна без курса и чем чреваты последствия холостой Луны
12:20 09-12-2020
Что такое Луна без курса и чем чреваты последствия холостой Луны
БердскВыплаты на детей в декабре 2020: Кто достоин нового пособия в 15 000 рублей и при каких условиях, ответил депутат Калашников
12:18 09-12-2020
Выплаты на детей в декабре 2020: Кто достоин нового пособия в 15 000 рублей и при каких условиях, ответил депутат Калашников
Серьезную выплату в 108 тысяч рублей получили некоторые категории многодетных семей. Кому положена такая сумма?
12:17 09-12-2020
Серьезную выплату в 108 тысяч рублей получили некоторые категории многодетных семей. Кому положена такая сумма?