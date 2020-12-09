Задержали спиливших лес на 15 млн рублей «черных» лесорубов в Новосибирске. Смотрите видео

В настоящее время одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке леса

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» и регионального Управления ФСБ России задержаны двое местных жителей, подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений.

«По версии следствия, для осуществления противоправной деятельности злоумышленники наняли работников и приобрели необходимую технику для перемещения и погрузки спиленных деревьев. Рубки были организованы на территории одного из лесничеств Новосибирской области. Объем незаконно заготовленной древесины составил более 500 кубических метров. Общая сумма ущерба, причиненного лесному фонду Российской Федерации, превысила 15 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ.

В настоящее время одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются», - добавила Ирина Волк.



Источник: 54.мвд.рф