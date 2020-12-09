Экспертиза по будущей свалке за кладбищем Бердска стартовала. Как избежать стройки, читайте ответы Главгосэкпертизы

Депутаты предложили включить экспертов Новосибирской области в состав комиссии главной государственной экспертизы при анализе проекта будущей свалки. Что ответили в ведомстве? На экспертизу уже поступила часть документации, хотя застройщики не показывают проект.

На месте будущей свалки уже строят дороги и ангар-гараж

Поступил ли на экспертизу проект полигона рядом с Бердском в ведомство Главгосэкпертизы, выяснил "Курьер. Среда. Бердск" 9 декабря. Напомним, как участок у аэродрома "Бердск-Центральный", дачами и рекой Раздельная попал в терсхему под полигон, ответил депутатам Бердска министр Архипов. Депутат Елена Белова обратилась к министру с просьбой - включить экспертов Новосибирской области в состав комиссии главной государственной экспертизы при анализе проекта будущей свалки. "Курьер. Среда. Бердск" отправил запрос в главное экспертное бюро. Возьмут ли наших специалистов в главный для Бердска процесс?

Готов ли проект свалки, также выяснила редакция. Директор компании ООО "Полигон" Денис Шалдов заявил, что пока проект не готов и на экспертизу не отправлен. Но специалисты государственного ведомства сообщили, что им все-таки пришла часть документов по будущему полигону - результаты инженерных изысканий.

Читайте вопросы редакции и подробные ответы Главгосэкпертизы.

- Поступил ли на экспертизу проект полигона ТКО на участке рядом с. Маяк Искитимского района и городом Бердска с кадастровым номером 54:07:047401:1085? Он планируется по Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Если он поступил, то утоните какого числа и сколько времени будет проводиться экспертиза?

- В настоящее время в Главгосэкспертизе России на рассмотрении находятся результаты инженерных изысканий по объекту «Полигон твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, МО Совхозный сельсовет. Кадастровый номер земельного участка 54:07:047401:1085». Дата начала работ - 30.10.2020. Проектная документация по данному объекту на государственную экспертизу не поступала.

Согласно пункту 29 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145, срок проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу до направления на эту экспертизу проектной документации, не должен превышать 30 рабочих дней. Руководствуясь пунктом 29_1 Положения № 145, данный срок может быть продлен по инициативе заявителя не более чем на 20 рабочих дней в порядке, установленном договором.

- Какими специалистами приводится экспертиза таки объектов - назовите их должности, имена.

- В соответствии с пунктом 4_6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий проводится лицами, аттестованными в установленном порядке Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий по направлениям деятельности, указанным в квалификационном аттестате эксперта, в том числе «Охрана окружающей среды», «Санитарно-эпидемиологическая безопасность», «Объекты обезвреживания и захоронения отходов I-V классов опасности».

- Могут ли принять участие в экспертизе специалисты ЖКХ и специалисты по контролю за экологией от Новосибирской области и города Бердска (так этот объект угрожает здоровью людей с этой территории и местной экологии)? Если специалисты могут принять участие, уточните, кто это может быть, и как обратиться в вашу организацию для участия в экспертизе?

- Участие в экспертизе сторонних лиц законодательством не предусмотрено, однако Вы можете направить в наш адрес Ваше мнение и/или результаты общественной экологической экспертизы.

Вместе с тем сообщаем, что согласно пункту 7_2 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее - № 174-ФЗ) проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления к объектам обезвреживания и (или) объектам размещения отходов, является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня. В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и проведению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственной экологической экспертизы федерального уровня, является Росприроднадзор.

Согласно пункту 1 статьи 14, пункту 2 статьи 19, пункту 2_1 статьи 25№ 174-ФЗ при проведении государственной экологической экспертизы рассматриваются в том числе заключения общественной экологической экспертизы в случае ее проведения, материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.

Права граждан и общественных организаций (объединений) в области экологической экспертизы регламентируются статьей 19 № 174-ФЗ.

В соответствии с пунктом 13 «з» Положения № 145, положительное заключение государственной экологической экспертизы представляется в составе документов для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

- По каким критериям будут оценивать проект полигона ТКО, перечислите.

- На основании пункта 5 статьи 49 Кодекса, пункта 27 Положения № 145 предметом экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка соответствия таких результатов требованиям технических регламентов. Предметом экспертизы проектной документации являются:

1) оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных изысканий, за исключением случаев проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, указанных в части 2 настоящей статьи, и проектной документации, указанной в части 3 настоящей статьи, в соответствии с пунктом 1 части 3_3 настоящей статьи. При проведении государственной экспертизы проектной документации, в отношении которой проводится государственная экологическая экспертиза, оценка соответствия проектной документации требованиям в области охраны окружающей среды не осуществляется;

2) проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8_3 настоящего Кодекса.

- От чего будет зависеть построят ли полигон ТКО на участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085?

- В соответствии с Уставом Учреждениям, утвержденным приказом Минстроя Российской Федерации от 04.06.2015 № 407/пр, принятие решений о строительстве объектов не относится к целям, предмету и виду деятельности Главгосэкспертизы России.

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