Неграмотность, зависть и комплекс неполноценности: заклеймил жителей России Познер

Отношение многих в России к таким понятиям, как либерализм и демократия, объясняется целым рядом факторов, в частности неграмотностью – ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия.

Познер: Неграмотность, зависть, комплекс неполноценности-причины отрицательного отношения многих россиян к демократии

– Уважаемый Владимир Владимирович, ни для кого не секрет, что Вы приверженец демократических идеалов и их производных: либерализма, толерантности и т.д.

В то же время очень многие жители России вслух высказываются об этих идеалах с нескрываемым презрением, называя либералов «либерастами», толерантность – «толерастией», и цитируют слова Альфреда Нобеля: «Демократия – стадо идиотов под управлением подонков».

Создается впечатление, что это мнение среди населения России превалирует, поскольку решиться опровергать его вслух желающих не находится.

Что это? Обычная ксенофобия, неприятие чужих и их идеалов? Промывание мозгов? Уязвленная имперская гордость?

Считаете ли Вы, что идеалы демократии действительно в кризисе, или такие высказывания скорее последствия социальной травмы после потрясений 1990-х? Антон Лавровский.

Владимир Познер: Уважаемый Антон Лавровский, Вы задаете очень важный, но и сложный вопрос. Поскольку Вы ограничиваете вопрос Россией, то отвечу Вам, исходя из этого.

Следует помнить о том, что в России никогда не было демократии – ни в царской, ни в советской. Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете.

Что бы ни говорил Нобель, скандинавские страны, в том числе его родная Швеция, относятся к самым демократическим в мире.

Отношение многих в России к таким понятиям, как либерализм и демократия, объясняется целым рядом факторов, в частности неграмотностью – ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия.

Если спросить их, считают ли они, что у всех людей должны быть равные права, что школа и здравоохранение должны быть доступны для всех, что выборы должны быть доступны и прозрачны, что человек должен иметь право высказывать свое мнение без страха, они все ответят, что да, так должно быть. Но это и есть демократия!

В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности – вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии.

Источник: pozneronline.ru