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Назвал простой способ снизить шанс заражения COVID-19 иммунолог

12:00 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Также очень важно часто проветривать помещение.

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Назван простой способ защиты от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Чем больше концентрация патогенов в воздухе, тем выше риск заболеть COVID-19. Как можно с помощью простого приема снизить угрозу заражения, рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Самому большому риску заражения коронавирусом подвергаются люди, которые находятся в закрытых помещениях, где концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице. Но и дом, и офис, и общественный транспорт можно сделать более безопасными, если обеспечить хорошую вентиляцию, отметил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений", – сказал врач-иммунолог.

По его словам, позаботиться о вентиляции нужно и на работе, и в собственной квартире. Помещения необходимо чаще проветривать и не забывать о влажной уборке. Так можно снизить концентрацию патогенов и обезопасить себя на случай, если рядом с вами находится сверхраспространитель, то есть человек, у которого нет никаких признаков болезни, но он выделяет в окружающую среду большое количество вирусов.
"Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом", – заключил Владислав Жемчугов.

Источник: radiosputnik.ria.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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