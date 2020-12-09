Как оплачивается больничный: Трудовой стаж для больничного листа 2020-2021. Правила расчета

Максимальная продолжительность больничного, который выписывается лечащим врачом, составляет 15 календарных дней. Если за этот период пациент не выздоровел, его отправляют на осмотр медицинской комиссии.

Для того, чтобы оплатить листок нетрудоспособности сотрудника так, как того требует закон, бухгалтер должен учитывать множество факторов

Стаж для больничного листа — это продолжительность трудовой деятельности работника. Он является важным показателем, который необходимо учитывать при расчете пособия по временной нетрудоспособности.

Читатели "Курьер. Среда. Бердск" интересуются как рассчитать трудовой стаж для оформления больничного листа. Иногда люди предпочитают и вовсе не уходить на больничный, переносить болезнь "на ногах" , чтобы не потерять деньги. В период пандемии такое поведение опасно не только для человека, но и для окружающих.

Какие периоды работы должны быть включены при подсчете стажа, кому предоставляется право на оформление больничного листа , а также каков размер выплаты поясняет "Курьер. Среда. Бердск".

Основание для оформления больничного листа:

● заболевание, травма, отравление и другие состояния, связанные с временной потерей трудоспособности;

● декретный отпуск;

● необходимость ухода за больным членом семьи;

● необходимость долечивания в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения;

● карантин;

● необходимость протезирования в условиях стационара

Размер пособия

Зависимость процента оплаты нетрудоспособности и стажа приведены в части 1 статьи 7 № 255-ФЗ от 29.12.2006. Процент выплаты составляет при непрерывной работе:

● 8 лет и более — 100%;

● более 5, но менее 8 лет — 80%;

● менее 5 лет — 60%.

Также в части 6 статьи 7 закона № 255-ФЗ прописана оплата больничного в зависимости от стажа, который составляет менее 6 месяцев. Она не превышает минимальную оплату труда за календарный месяц. Величина МРОТ на сегодняшний день установлена в размере 12 130 рублей.

Лист нетрудоспособности, выданный по причине беременности и родов, всегда оплачивается в 100% размере независимо от страхового стажа работы сотрудницы.

Самостоятельный расчет выплат по больничному

Для расчета больничного листа необходимо:

Просуммировать заработки за последние 2 года работы, но только те, из которых работодатель делал страховые взносы; Разделить полученный результат на 730 дней; Умножить число дней, проведенных на больничном на итог, полученный во втором пункте. Данная цифра и будет суммой, положенной по больничному листу.

Сроки больничного

Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624Н "Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности" максимальная продолжительность больничного, который выписывается лечащим врачом составляет 15 дней. Если за этот период пациент не выздоровел, его отправляют на осмотр медицинской комиссии, которая может продлить срок до 10 месяцев, а в случае тяжелых заболеваний и травм-до 12 месяцев.

В этой ситуации болеющий сотрудник должен через каждые 15 дней приходить на освидетельствование медицинской комиссии. Комиссия оценивает ход лечения, реабилитацию и принимает окончательное решение о продлении или закрытии листка временной нетрудоспособности.

Максимальный период, на который могут открыть больничный зубной врач и фельдшер равен 10 дням.

О страховом стаже и его оформлении - читайте в ближайшее время.