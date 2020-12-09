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Умерли 6 участников испытания вакцины Pfizer и BioNTech

12:15 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в тестах принимали участие около 38 тысяч человек старше 16 лет.

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В США сообщили о смерти шести участников испытаний вакцины Pfizer

Шесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, говорится в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).
Четверо скончавшихся получили плацебо, двое — саму вакцину.
Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.

Среди получивших плацебо двое скончались от инфаркта и инсульта, причина смерти еще двоих устанавливается.
Из шести умерших трое были старше 55 лет.
Всего в тестах принимали участие около 38 тысяч человек старше 16 лет.
Ранее FDA подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. В документах было сказано, что препарат продемонстрировал должный уровень безопасности и что препятствий для его экстренного использования нет.

Источник: РИА Новости

COVID-19 Pfizer вакцина коронавирус пандемия
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