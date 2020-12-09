Умерли 6 участников испытания вакцины Pfizer и BioNTech

Всего в тестах принимали участие около 38 тысяч человек старше 16 лет.

В США сообщили о смерти шести участников испытаний вакцины Pfizer

Шесть человек погибли во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech, говорится в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

Четверо скончавшихся получили плацебо, двое — саму вакцину.

Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.



Среди получивших плацебо двое скончались от инфаркта и инсульта, причина смерти еще двоих устанавливается.Из шести умерших трое были старше 55 лет.Всего в тестах принимали участие около 38 тысяч человек старше 16 лет.Ранее FDA подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. В документах было сказано, что препарат продемонстрировал должный уровень безопасности и что препятствий для его экстренного использования нет.

Источник: РИА Новости