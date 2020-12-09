Получил паспорт России спустя 30 лет после распада СССР 75-летний Сергей Мальцев в Бердске

Сергей Мальцев живет в приюте "Шанс"

Дождался российского паспорта 75-летний пенсионер из Бердска Сергей Мальцев. Радостную весть сообщил на своей странице в instagram директор приюта "Шанс", где сейчас живет дедушка, Александр Криволуцкий.

- Спустя почти 2 года постояльцу приюта "Шанс" выдали новый паспорт РФ. Сергей 30 лет жил еще в СССР без нового гражданства. Благодаря сотрудникам миграции России и настойчивости волонтеров, дедушке выдали паспорт. и теперь он гражданин РФ. Так то, - написал Александр 8 декабря.

Кроме того, он поблагодарил начальника отдела по вопросам миграции МВД Бердска капитана полиции Марину Богомолову за оказание помощи в восстановлении документов людям, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр (@aleksandrberdsk)

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 75-летний Сергей Николаевич без тени смущения рассказал, как он оказался на улице. Стыдиться нечего, он уже давно понял, где оступился.

- У мня получилось так, что я не получал российский паспорт. С этой перестройкой... В 1991 год было не до этого. Жил я без паспорта все эти годы. С 1991 года постоянно жил случайными заработками: подметал, рыбачил. Обращался несколько раз в паспортный стол. Но не могли мне они никак сделать паспорт. Обращался в разные социальные центры, но и там мне не смогли помочь. Тот дом, где я жил, хозяин выставил на продажу. Я болтался двое суток. Негде было спать, вот такие дела. А потом я пришел сюда. Сразу положили в больницу с моей бедой - грыжей. Вот живу здесь полгода и благодарю центр за возможность спать и есть в нормальных условиях, - поделился Сергей Мальцев.

Пенсионер признается, что ждет паспорта, как из печи пирога. Ведь с главным российским документом он сможет попасть в дом престарелых. А человек без паспорта, по мнению старика, никто.

- Я пожил в Мошково, в Речкуновке, а теперь снова обосновался в Бердске — это моя малая Родина. Здесь все мои родственники лежат, все умерли. Получилось так, что я одинок по жизни. Нет у меня детей. А я уже человек в возрасте, ни на каждую работу я способен. Здесь я восстанавливаюсь потихонечку, для меня это очень важно. Планирую попасть в дом престарелых. Мне 73 года. А куда мне больше? Ничего у меня нет, - поделился пожилой человек.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск», почему Сергей Николаевич так и не поменял паспорт, он признается - не до этого было в 1991 году. Все выживали. И он в том числе. Да и разгульная жизнь подвела.

- Это случилось неожиданно. С этой перестройкой все так закрутилось... Страна встала с ног на голову. Тогда жрать то, извините меня за выражение, нечего было. Булка хлеба тогда стоила 860 рублей. Все помойки были перевернуты... Я хорошо помню это время. Тогда я выживал. Да не я один, по-моему, вся страна как-то выживала. Очень надолго все запомнил. Какие тут паспорта? Страна сходила с ума. Ну а позже как-то было не до этого. Нужно было зарабатывать на жизнь. Все эти проблемы бытовые меня доконали. Ну и, естественно, моя леность. Ну и я любитель был выпивать был, откровенно говоря, - признался Сергей Мальцев.

Говоря о социально-реабилитационном центре «Шанс», Сергей Николаевич уверяет: здесь все хорошо. Все братья по несчастью - молодцы. Ребята не сидят сложа руки: стирают,моют, убирают, готовят.

- Стол у нас нормальный и машинка стиральная есть. А в душе я раз в сутки моюсь. Все чистенько у нас. Книги читаем, на теннис нас возят в спортшколу «Восток». Насчет политики рассуждаем. Дедов у нас половина, есть о чем поговорить. Тут хорошо. Здесь я обрел свой дом, - признался Сергей Мальцев.

Напомним, приют №Шанс" переехал в поселок Агролес Искитимского района. Новый кров ремонтируют, чему рады постояльцы приюта.