Прекратят ввозить с 10 декабря яблоки и томаты из Азербайджана в Россию

В России запретят импорт яблок и томатов из Азербайджана

С 10 декабря в Россию запретят ввозить томаты и яблоки из Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Россельхознадзора.

В ведомстве подчеркнули, что неоднократно информировали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о найденных в импортируемой продукции вредных организмах.

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", — заявили в Россельхознадзоре.

В службе отметили, что такая ограничительная мера нацелена на сохранение фитосанитарного благополучия (защищенность среды обитания человека, животных и растений, при котором отсутствуют карантинные вредные организмы. — Прим. ред.).

"(В целях) предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения", — пояснили в ведомстве.

Азербайджан известен как достаточно крупный поставщик растительной продукции в Россию. Страна занимала первое место по поставкам свежих и охлажденных томатов. Федеральная таможенная служба приводит данные, согласно которым в предыдущем году их импорт составил 172,359 тысячи тонн. Это составляет примерно 30,9 процента от общего объема поставок этой продукции.