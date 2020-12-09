Предсказание Ванги на 2021 год

«Сильный дракон захватит человечество. Три гиганта объединятся… У людей будут красные деньги. Я вижу цифры 100, 5 и множество нулей».

По версии известной ясновидящей Ванги, в 2021 году ждет ряд неприятных событий, которые заставят человечество содрогнуться

Многие ждут окончания високосного года в надежде, что все плохое в нем останется и в новом году можно будет спокойно вздохнуть. Но, по версии известной ясновидящей Ванги, в 2021 году ждет ряд неприятных событий, которые заставят человечество содрогнуться.

Знаменитая целительница и ясновидящая прошлого века Вангелия Гуштерова, больше всем известная как баба Ванга, в 12 лет потеряла зрение, а в 16 – начала предсказывать. Ванга всегда интересовалась политикой и умело могла предсказывать будущие события. Ответы на вопросы искали у нее многие знаменитые политики.

Вспомним ее предсказание на 2020 года, когда она предрекла «чуму», которая придет от «желтых» и окончится гибелью миллионов людей. Да, да. Именно она четко предсказала глобальную пандемию коронавируса в 2020 году. Но только когда началась эпидемия все смогли расшифровать ее предсказание.

Итак, что же напророчила великая прорицательница на 2021 год.

Великая нация исчезнет

Ванга заявила, что «великая нация над океаном, в которой живут люди из разных племён, перестанет существовать». Прорицательница пояснила, что большие части территории разделят и затопят. Также она предрекла, что страну ждёт много несчастий в море, и она потеряет колонии на востоке. Произойдет множество землетрясений, штормов и цунами. Страшные природные катаклизмы приведут людей к бедности и болезням. Но и это еще не все. «Океан также затопит многие другие страны, и все прибрежные города будут жить в страхе. Большинство живых существ погибнет, и даже те, кто сбежит, умрут от ужасной болезни». Эксперты считают, что в этом предсказании речь идет о США.

Последний президент

Ванга заявила, что в Белом доме не будет 46-го президента. США ждет кризиз в переходный период смены правителей, который завершится гражданской войной. «45-й президент США станет последним». Отметим, 45-ым президентом США с 2016 года является Дональд Трамп. Кстати, это пророчество часто вспоминали накануне выборов в США.

Военное вторжение мусульман в Старый Свет

Это предсказание эксперты расшифровывают, как вторжение мусульман-экстремистов в Европу. Ванга предсказывает многочисленные вооруженные столкновения и химические атаки в 2021 году.

Разрушительные землетрясения по всему миру

Прорицательница уверяла, что в 2021 году орбита Земли сдвинется. Это повлияет на сейсмическую и вулканическую активность во всём мире. Мир ждут глобальные катастрофы от многочисленных землетрясений.

Сильный дракон захватит человечество

Ещё одно интересное предсказание, которое предстоит нам с вам проверить: «Сильный дракон захватит человечество. Три гиганта объединятся… У людей будут красные деньги. Я вижу цифры 100, 5 и множество нулей». Эксперты считают, что драконом является сверхдержава Китай. В тройку гигантов, кроме Китая также войдут Россия и Индия. Что касается красный денег, то как раз 100 юаней и 5000 рублей, действительно, являются красными. Итак, по предсказанию Ванги миром будет править Китай.

Огромный астероид поразит Землю

На счет этого предсказания, эксперты сомневаются, считая, что оно маловероятно. Ванга предрекала великие катаклизмы в 2021 году, утверждая, что «многие люди пострадают». Причем проблемы, с которыми столкнётся население земли, могут в буквальном смысле свалиться с неба.

Рак свяжут железными цепями

Это самое позитивное предсказание Ванги. Прорицательница говорила, что в 2021 году «настанет день, когда рак будет связан железными цепями». Эксперты расшифровали это предсказание, как найденное лекарство от рака будет содержать в себе много железа, передает signorina.ru.

Стоит отметить, что у Ванги сбылись многие предсказания: перестройка в России, убийства И.Ганди, террористические атаки в США в 2001 году, когда самолеты разрушили небоскребы. Но все же хочется надеяться, что только седьмое предсказание о победе над раком сбудется в 2021 году.

Напомним, о коронавирусе: «Заберёт миллионы жизней». Ванга предсказала коронавирус и когда появится лекарство.

Пророчества Ванги по коронавирусу сбываются.

Источник: smolnarod.ru