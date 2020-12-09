Почему нельзя отмечать свое 33 - летие

Противники того, чтобы праздновать 33-летие, считают, что у человека, который его отпраздновал, то есть, позволил себе веселиться в тот же жизненный период, когда Иисус Христос испытывал мучения, непременно после этого в жизни начнутся сплошные неудачи.

Считается, что именно столько лет было Спасителю, когда Его распяли на кресте, предав страшным мукам за грехи всего человечества

Можно ли отмечать 33 года и что означает выражение возраст Христа – ответ на этот вопрос хотелось бы знать многим людям. Суеверий существует немало. Праздновать 40-летие тоже, говорят, нельзя, но почему-то мужчинам, а женщинам вроде бы можно. Для каждого суеверия находится какое-то объяснение, часто – вымышленное.

Если отмечать день рождения в 33 года, можно навлечь на себя беды

Относительно 33-летия, источник суеверия связывают с возрастом Христа. Считается, что именно столько лет было Спасителю, когда Его распяли на кресте, предав страшным мукам за грехи всего человечества. В связи с тем, что 33-летие называют возрастом Христа, одни люди день рождения празднуют, покупая 33 свечи и накрывая праздничный стол с тортом, а другие подобное празднование считают кощунством.

Противники того, чтобы праздновать 33-летие, считают, что у человека, который его отпраздновал, то есть, позволил себе веселиться в тот же жизненный период, когда Иисус Христос испытывал мучения, непременно после этого в жизни начнутся сплошные неудачи. А в некоторых случаях, считают противники празднования, возможны и настоящие трагедии.

По мнению сторонников того, что 33-летие отмечать нельзя, воздержание от этого будет означать, что человек уважает мучения Сына Божьего, искупившего грехи всего человечества своей смертью.

Выводы экспертов относительно того, можно ли отмечать 33 года

Исследовав данный вопрос и переговорив по этому поводу со священнослужителями, выводы эксперты сделали следующие:

суеверие относительно запрета праздновать 33 день рождения – это только подсознательный страх человека, верящего в него;

атеистов данный аспект вообще никак не касается;

если человек истинно верует в Господа, он не будет верить ни в какие суеверия, потому что Святым Писанием любые предрассудки осуждаются;

не существует никаких правил относительно того, праздновать или нет 33 день рождения. К тому же, с утра можно отправиться в церковь за благословением в день своего 33 дня рождения, а вечером со спокойной душой собраться с родными и близкими людьми за праздничным столом.

Можно ли мужчинам отмечать свой 33 день рождения

Некоторые люди, верящие в разные предрассудки, могут сказать, что уж мужчине-то наверняка нельзя веселиться на свой 33 день рождения. Ведь и Иисус Христос – мужчина. И таких немало находится, именинник решает не испытывать судьбу, правда это или не правда, и решает один год обойтись без банкета в свою честь.

На самом деле к 33 годам мужчина уже достиг достаточно много вершин: окончил школу, получил ту или иную специальность, создал семью, стал отцом. С высоты прожитых лет он уже может подвести некоторые итоги и оценить, насколько всё было правильно или неправильно в его жизни.

В таком возрасте можно подумать о своеобразном витке, благодаря которому будут достигнуты новые цели. Как правило, мужчина, достигший в жизни немало и стремящийся к новым достижениям, в предрассудки не верит и относительно того, чем отличается один его день рождения от другого, никогда не заморачивается.

С другой стороны, прознав про то, что 33-летие лучше не отмечать, мужчина, достигший многого, может задуматься, а стоит ли всем этим рисковать, может лучше обойтись один год без дня рождения – зато на душе спокойно будет. Здесь всё очень индивидуально, считают эксперты, и если малейшее сомнение присутствует, конечно, лучше от дня рождения отказаться. Вместо пышного банкета вполне можно просто посидеть с семьёй за праздничным столом.

Можно ли женщинам праздновать свой 33 день рождения

Большинство женщин на самом деле склонны верить в то, что запрет праздновать свой 33 день рождения распространяется исключительно на мужчин, а они вполне могут себе позволить обычное в таких случаях празднование. Но одно дело – общественное мнение, а другое – «червячок сомнения». А вдруг суеверие всё-таки неспроста и на самом деле касается всех людей, ведь Иисус Христос пострадал за грехи всех людей, а не только за мужчин.

В Сети можно найти немало примеров того, какие страшные происшествия случились с кем-то из женщин, и как раз в возрасте после 33 лет. И никому и в голову не приходит, что аналогичные происшествия с людьми случаются, к сожалению, в любом возрасте.

Если женщина верующая, она не станет верить ни в какие суеверия, потому что церковными канонами это считается ересью, не достойной внимания. Однако женщина, точно так же, как и мужчина, к своему 33-летию, как правило, также уже немалого добилась, и у неё также уже есть то, от чего она отказаться или поставить под удар, не согласна.

У 33-летней женщины есть, как правило, муж, есть маленькие дети, есть любимая работа и дом, в котором она хозяйка. Немного подрастут дети, и можно будет дальше строить свою карьеру. То есть, многое достигнуто, а сил осваивать новые вершины ещё достаточно.

Если женщина хоть немного будет сомневаться в том, праздновать ей свой 33 день рождения или не праздновать, то для своего душевного спокойствия ей всё же лучше отказаться от веселья и отпраздновать свои 33 в спокойном семейном кругу. Если же в суеверия дама категорически не верит, то ничто не помешает ей от души повеселиться – всё очень индивидуально.

Источник: rsute.ru