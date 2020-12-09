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"Лишь испытал физическую боль": Почему отказали в уголовке за избиение журналиста Сергея Болдырева на сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Кирилла Цветкова, ответили в МВД

13:23 09.12.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Чиновник ворвался в редакцию "Свидетеля" и нанес несколько ударов журналисту за кибербуллинг. Теперь Болдырев намерен добиваться справедливости через прокуратуру и суд, штраф его не устраивает. Ему не оставили выбора.

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Почему не завели уголовное дело за нападение на журналиста на сотрудника пресс-центра мэрии Бердска?

Почему отказали в уголовке за избиение журналиста Сергея Болдырева на сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Кирилла Цветкова в полиции? На этот вопрос ответили в пресс-центре главного управления МВД по Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, Цветкову только выпишут штраф, при том, что экспертиза показала у Болдырева внутренний разрыв щеки размером 3*3 см, гематомы и ушибы левой части головы. Журналист, переживший инсульт до инцидента признался, что ему приходилось пить таблетки, чтобы хоть как-то утихомирить головные боли после нападения. Болдырев намерен добиваться справедливости через прокуратуру и суд, штраф его не устраивает.

Пострадавший

Отметим, что нападавшему Кириллу Цветкову грозит штраф до 30 тыс. рублей.

- Я все также намереваюсь добиваться справедливости, - отметил Болдырев "Курьер. Среда. Бердск" 9 декабря.

Также напомним, Сергей Анатольевич говорил, что в административном протоколе на Цветкова про «тупой предмет (предметы)» нет ни слова. Вероятно, так положено сопоставлять в официальном заключении «кулак» с «тупым предметом».

- Если серьёзно, к официальным формулировкам правоохранительных органов я претензий не имею. Пусть решает суд, был ли у мальчика тупой предмет (предметы). Бил он, как я и пояснил ранее и как записано в протоколе об административном правонарушении, кулаком. Достоин ли наш фигурант продолжать свою деятельность на посту представителя пресс-службы, решать не суду. Считаю, что своё веское слово в этом конфликте должен сказать его работодатель. Но Евгений Анатольевич пока молчит, - говорил Болдырев.

Второй участник конфликта Кирилл Цветков не отвечает на звонки редакции.

Объяснения полиции

Почему было отказано в уголовном деле и заведено только административное, разъясняется в подробном ответе пресс-службы главка.

В ответе сказано, что 02.11.2020 в отдел МВД России по Бердску поступило сообщение Литаврина А.И., о том, что в редакцию газеты «Свидетель» зашел неустановленный мужчина и избил журналиста Болдырева С.А. Данное сообщение зарегистрировано в KУCП. Также в ОМВД поступило заявление Болдырева С.А., о том, что 02.11.2020 около 16.30 по адресу город Бердск, ул. Ленина, 40 неустановленный мужчина ударил его несколько раз руками по лицу, в результате чего Болдырев С.А. испытал физическую боль и получил телесные повреждения. Указанное заявление зарегистрировано в ОМВД по городу Бердску в KУCП от 02.11.2020.

Проверкой установлено, что побои Болдыреву С.А. причинил Кирилл Цветков, 29.04.1989 г.р., работающий специалистом пресс-службы Администрации города Бердска.

- 24.11.2020 в ОМВД поступило заключение эксперта, согласно которого Болдыреву С.А. причинены телесные повреждения, которые не расцениваются как повреждения, причинившие вред здоровью, так как не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, - заявили в полиции.

Поэтому материал перерегистрирован в журнал учета дел об административных правонарушениях за от 03.11.2020 и вынесено определение о возбуждении дела об административном расследования, в связи с тем, что в указанном происшествии усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.б.1.lКоАП РФ.

01.12.2020 в отношении Цветкова К.А. составлен административный протокол по ст. 6.1.1 KoAП РФ, который будет направлен для рассмотрения в Мировой суд города Бердска.

"Курьер. Среда. Бердск" будем следить за развитием событий, читайте подробности в ближайшее время.

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