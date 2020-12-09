Уволить нельзя сохранить: может ли "Зенит" расстаться с Сергеем Семаком

Если Семак не влетит 0:10 в двух оставшихся матчах с «Динамо» и «Спартаком», то его оставят до лета

Будущее Сергея Семака в «Зените» после очередного поражения в Лиге чемпионов от «Боруссии» (1:2) неизвестно. Даже Андрей Аршавин сказал, что многое будет зависеть от результатов двух оставшихся матчей.

Разве кто-то ожидал другого? Кто-то серьезно мог подумать, что «Зенит» после гола в первом тайме возьмет мяч под контроль, активирует командный класс, а после 90-й минуты пойдет праздновать к болельщикам? Чудеса бывают только в «Спартаке», и с футболом они связаны очень крайне опосредованно. Главное, за «Зенит» не было стыдно. Это ключевой итог последнего матча европейской кампании, которую лучшее скорее забыть. А еще не помешает сделать выводы. Пока, правда, неизвестно, кто и в каких объемах их будет делать. Но несколько моментов история с матчем в Питере прояснила.

Первое и самое важное: Семака не тронут до лета. Ведь запоминается последнее. С «Боруссией» «Зениту» просто не повезло. Вы можете сказать, что ничего необычного. Но не совсем так: обычным для команды стало влетать без шансов в гостях «Брюгге», жалко выглядеть на фоне «Лацио» и 90 минут обороняться в Дортмунде. В Питере «Зенит» создал немало опасных моментов и атаковал даже после второго пропущенного мяча. Этот тот случай, когда действительно можно написать – не хватило удачи. И ничья стала бы более закономерным результатом. А когда к Алексею Миллеру в кабинет будут заходить по вопросу Семака в его голове уже будет сидеть последняя игра, где «сыграли достойно».



Вообще, судя по медийным всплескам – например, новости, что Семак останется в клубе до конца контракта – все более очевидно, что операционные руководители не очень-то и хотят заниматься разрывом отношений с Сергеем Богдановичем. Это не история первого соглашения, расторгнув которое, тренер почти ничего не получил бы. В этот раз подписан серьезный документ, привлечены сильные юристы с обеих сторон. Контракт Семака защищен и упакован по высшему разряду. Расторгать его – себе дороже. Да и зачем? Если сверху все будет спокойно, то и низы дергаться не начнут.

Вторая причина: «Зениту» сейчас просто не до этого. С Лигой чемпионов все было понятно примерно после второго-третьего тура. Питер там абсолютно не конкурентоспособен с этим составом и этим тренером. Процессы, которые начались в клубе примерно в этот период, куда интереснее. Политический термин «транзит власти» здесь подходит лучше всего. Из светлого кабинета академии «Зенита» за происходящим с улыбкой наблюдает Андрей Аршавин. Передаем ему большой привет и желаем удачи. Все идет к тому, что со следующего лета уровень его полномочий сильно возрастет. И руководящий состав клуба изменится. В этой ситуации париться еще и о смене тренера никому не хочется. Тем более, в чемпионате России, где по умолчанию получается быть лидерами. И если два оставшихся матча команда не проиграет, то останется наверху.

Причина третья: Семака сейчас просто не на кого менять. На рынке говорят, что у «Зенита» есть два европейских кандидата. Это действительно крутые фамилии, которые в последние годы, правда, не выигрывали ничего глобального. В «Зените» любят большие имена, но порой забывают, что статус – не гарантия медалей. Помните великого Роберто Манчини, который забил на тренировки уже к зиме? Здесь слишком легко ошибиться.

Резюмируя: если Семак не влетит 0:10 в двух оставшихся матчах с «Динамо» и «Спартаком», то его оставят до лета. А дальше новое руководство будет решать: по пути тренеру с обновленным курсом или нужно пригласить сильного европейца, который сможет протащить «Зенит» хотя бы в 1/8 финала.

Источник: eurosport.ru