Как вычислить свое счастливое число по дате рождения

На основании даты рождения определяются два Главных Числа – Число Жизненного Пути и Число Дня Рождения. Оба этих числа «отвечают» за возможности человека.

Счастливые числа по дате рождения и имени

Приняв к сведению и научившись правильно пользоваться заложенной в основных нумерологических числах информацией, человек, имевший основания считать себя не слишком удачливым, получает шанс на новую жизнь, не имеющую ничего общего с прежней.

Главные числа, составляющие Ваше нумерологическое ядро – числа Жизненного Пути, Выражения, Души, Внешнего Облика и Дня Рождения – являются постоянной, никогда не меняющейся основой для всех расчетов. В том числе и для выявления удачных чисел.

Однако у каждого из базовых чисел есть своя «сфера влияния», и эту особенность следует обязательно учитывать. Иначе ошибок не избежать, а любая из них может стать для Вас роковой.

Применение счастливых чисел даты рождения

На основании даты рождения определяются два Главных Числа – Число Жизненного Пути и Число Дня Рождения. Оба этих числа «отвечают» за возможности человека. Поэтому их значения имеют непосредственное отношение к функциональной, практической стороне жизни. В частности, к обстоятельствам, которые формируют нашу судьбу.

Соответственно, и прибегать к их помощи следует в случаях, подпадающих под эти параметры:

при определении удачной даты для собеседования о трудоустройстве;

для деловой поездки;

для заключения важного финансового соглашения;

при выборе номера автомобиля и офисного телефона.

И сами Главные числа, и все их производные станут для Вас точными ориентирами.

Счастливые числа на основе ваших чисел даты рождения

Как использовать счастливые числа имени

Что же касается чисел имени – Числа Выражения, Числа Души и Числа Внешнего облика, то в их ведении находится духовная и эмоциональная сферы жизни. А значит, и использовать их нужно в ситуациях, соответствующих этим характеристикам:

определение даты первого свидания;

помолвки или бракосочетания;

выбор номера дома или квартиры для переезда с семьей и т. п.

Счастливые числа на основе ваших чисел имени

Уяснив эти общие принципы, Вы быстро научитесь ориентироваться в любой ситуации и будете точно знать, какие числовые показатели имеют доминирующее значение в каждом конкретном случае.

Как вычислить свои счастливые числа?

Итак, числа даты рождения – Число Жизненного Пути и Число Дня рождения. Скажем, Вы родились 15 августа 1993 года. Следовательно, Число Жизненного Пути – 15+8+1993=2016, 2+0+1+6=9. Таким образом, счастливыми являются и сама «девятка», и все числа, которые могут быть к ней сведены: 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 99. И это только числа первой сотни. А продолжать можно до бесконечности.

Как это использовать? Допустим, Вы выбираете из двух машин. Одна выпущена в 2007, вторая – в 2008. Берите первую, даже с большим пробегом. Она – такая же «девятка», как и Вы. Ну и денег сэкономите.

Число Дня Рождения в данном случае – 1+5=6. Ваши удачные числа не только 6 и 15, но и каждая из производных: 24, 33, 42 и так далее. Поскольку Число Дня Рождения отвечает за Ваш образ действий в конкретной ситуации, ориентируйтесь на эти показатели при выборе дня и даже часа для серьезных покупок и продаж, важных деловых встреч.

Теперь перейдем к числам полного имени. Возьмем произвольное сочетание чисел имени, скажем, 5 – 1 – 4. То есть Число Выражения, являющееся суммой числовых значений всех букв, в данном случае – «5», Число Души, определяемое по сумме чисел гласных – «1», Число Внешнего Облика (согласные) – «4».

Следовательно, все числа, так или иначе связанные с проявлением способностей, должны совпадать с производными числа «5». Например, тест на определение профпригодности лучше пройти 5-го, 14-го или 23-го.

Для осуществления желаний личного характера нужно ориентироваться на производные Числа Души «1»: 10, 28, 37 и т. д., и проверять на соответствие любые числа, имеющие отношение к этой составляющей жизни – даты интимных встреч, регистрации брака и даже развода.

Наконец, Число Внешнего Облика «4» указывает на необходимость использовать производные этого числа в случаях, когда первое впечатление будет иметь ключевое значение. Это даты первых звонков и первых контактов с представителями противоположного пола или будущими деловыми партнерами: 4-е, 13-е, 22-е и 31.

Источник: numeroscop.ru